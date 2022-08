Atlas Fallen: alla Gamescom un nuovo action RPG dagli autori di The Surge

Una delle World Premiere della Gamescom 2022 coincideva con l'annuncio di Atlas Fallen, nuova produzione targata Deck13 Interactive. Lo sviluppatore tedesco - noto per titoli quali Lords of the Fallen e The Surge - è pronto a lanciare il suo nuovo GdR d'azione, caratterizzato da un'originale ambientazione eroico-fantasy. Il gioco è stato svelato attraverso uno spettacolare trailer in CGI, sicuramente uno dei più apprezzati dagli spettatori della kermesse teutonica.

Atlas Fallen, il trailer mostrato alla Opening Night Live 2022

La nuova opera di Deck13 catapulta i giocatori in un desolato mondo ricoperto di sabbia, dove i protagonisti imbracciano speciali poteri per combattere contro feroci creature. Fin qui nulla di particolarmente originale, se non fosse per l'accattivante stile dei personaggi e l'elevato impatto scenico degli scontri con le belve desertiche. Il primo trailer di Atlas Fallen resta pur sempre un filmato in CGI e, pertanto, non ci è dato conoscere la natura del gameplay.

Ciononostante, sul PlayStation Blog sono stati condivisi ulteriori dettagli sulle meccaniche di questo action RPG. Jérémy Hartvick, game design director presso Deck13, sta guidando il suo team nella produzione di Atlas Fallen, la cui uscita è prevista per un generico 2023.

Hartvick ci parla di un inedito approccio ai giochi di ruolo d'azione: dopo i cruenti scontri ravvicinati di The Surge, con Atlas Fallen il team di Deck13 proporrà combattimenti "sempre più veloci e ricchi di effetti", che secondo il game director metteranno a dura prova le abilità del giocatore. "Abbiamo studiato il combattimento in modo che fosse facile da apprendere, ma lo abbiamo anche arricchito di meccaniche difficili da eseguire con la massima precisione".

Grande attenzione è stata dedicata alla personalizzazione, che potrà contare su una gestione avanzata del personaggio e diverse opzioni con cui sarà possibile alterare le mosse e le abilità a nostra disposizione. A tal proposito, il protagonista di Atlas Fallen non utilizzerà armi vere e proprie, bensì farà affidamento sul potere magico di un "guanto da combattimento": potremo manipolare la sabbia che ricopre il mondo di gioco per trasformarla in un'arma convertibile. "In questo modo, non è necessario riporre un'arma prima di estrarne un'altra e il passaggio dall'una all'altra durante il combattimento risulta fluido", spiega Hartvick.

Tra le meccaniche più intriganti di Atlas Fallen troviamo il cosiddetto Sand Gliding, una manovra che permetterà al protagonista di spostarsi rapidamente da un punto all'altro dell'ambientazione. Il Momentum è invece un indicatore legato all'accumulo di combo: dopo aver riempito l'apposita barra potremo alimentare progessivamente il guanto per infliggere danni maggiori.

Atlas Fallen è una produzione next-gen. Il titolo sviluppato da Deck13 e pubblicato da Focus Entertainment arriverà il prossimo anno su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Series S.