Atari abbandona i casinò e torna a produrre videogiochi per console e PC

Per Atari è giunto il momento di cambiare nuovamente strategia. La storica compagnia californiana, fondata nel '72 da Nolan Bushnell e Ted Dabney, ha chiuso l'ultimo bilancio con perdite per 5 milioni di euro. Lo scorso 1 luglio, il consiglio di amministrazione si è riunito per decidere le sorti della società: Atari tornerà a investire nei videogiochi premium, concentrando le sue risorse nella divisione gaming. Come diretta conseguenza, il produttore americano abbandona il settore dei casinò e rivede la strategia legata ai free-to-play.

Atari svilupperà nuovi giochi tripla-A, non solo per VCS

"Il nostro intento con qualsiasi esperienza di gioco è quello di fornire momenti accessibili e gioiosi. Questo è il cuore di Atari e ciò che lega la nostra storia al nostro futuro", si apre così il comunicato ufficiale di Wade J. Rosen, CEO e maggiore azionista del gruppo Atari.

Per Rosen, i videogiochi premium sono la perfetta rappresentazione del "DNA" di Atari, da qui la decisione della società di riposizionarsi in questo settore. La compagnia produrrà nuovi titoli ispirati ai suoi franchise di maggior successo, per tutte le piattaforme: i primi giochi sono già in fase di sviluppo, con le relative release pianificate per l'anno fiscale 2021/2022. "Quest'offerta rafforzerà progressivamente i contenuti offerti su Atari VCS", console che, ricordiamo, è stata lanciata lo scorso 15 giugno negli Stati Uniti, ad un prezzo tutt'altro che accessibile.

Per poter focalizzarsi sullo sviluppo dei giochi premium, la società ha deciso di chiudere il progetto Atari Casino in Africa, abbandonando definitivamente questo business.

Sappiamo che, negli ultimi anni, Atari ha investito anche nel settore dei giochi free-to-play, ma con le suddette perdite è costretta a voltare pagina. Il produttore continuerà a supportare i suoi titoli F2P più popolari, ma chiuderà (o venderà) cinque giochi, ovvero RCT Stories, Crystal Castles, Castles & Catapults, Ninja Golf e Atari Combat: Tank Fury. La compagnia guidata da Rosen non investirà ulteriori risorse in questo segmento di mercato.