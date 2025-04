ASUS e Xbox hanno qualcosa che bolle in pentola: in arrivo una nuova ROG Ally?

Anche se oggi è il 1° aprile, tradizionale giornata di scherzi, sembra che ASUS e Xbox abbiano qualcosa di serio da dirci. Un post pubblicato da ASUS Global su X in data 31 marzo, accompagnato da una divertente quanto eloquente risposta di Xbox, lascia intuire che la vociferata collaborazione tra le due aziende su una nuova console portatile potrebbe presto assumere connotati più concreti.

Il video teaser rilasciato da ASUS mostra un dispositivo simile alla ROG Ally, accompagnato da elementi iconici del brand Xbox, come un controller con i classici pulsanti ABXY.

Secondo le indiscrezioni precedenti, Microsoft starebbe lavorando con un OEM, come ASUS per l'appunto, su un handled gaming con Windows e un'interfaccia profondamente integrata nell'ecosistema Xbox. L'iniziativa, nome in codice "Project Keenan", anticiperebbe l'arrivo in futuro di una portatile totalmente "made in Xbox".

Al momento è solo possibile speculare sulle caratteristiche di questa "ROG Ally Xbox". L'attuale modello di ROG Ally si basa su un processore AMD Ryzen Z1 Extreme, e l'ipotetico successore potrebbe integrare un nuovo chip della linea Ryzen Z2. Un'espansione della RAM e della batteria potrebbero essere una logica conseguenza.

Un aspetto cruciale, però, riguarderebbe il sistema operativo. Si vocifera che Microsoft stia lavorando a una versione ottimizzata di Windows per gli handheld gaming, con un'interfaccia dedicata all'esperienza console e una nuova Xbox App per semplificare il lancio e la gestione dei giochi. Questo miglioramento potrebbe rendere il dispositivo più vicino a una console tradizionale, riducendo le complessità tipiche di usare un sistema operativo senza mouse e tastiera.

Sebbene ASUS e Xbox non abbiano ancora ufficializzato nulla, gli indizi appaiono troppo evidenti per essere ignorati. Rimane da capire quando ci sarà un annuncio ufficiale: ricordiamo che la prima ROG Ally (non l'aggiornamento ROG Ally X) fu anticipata proprio a inizio aprile 2023, per poi essere presentata con tutti i crismi entro la fine dello stesso mese.