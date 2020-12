Assassin's Creed Valhalla: spendere soldi per ottenere punti esperienza? Ora è possibile

In questa caldissima stagione videoludica, Assassin's Creed Valhalla ricopre senza dubbio un ruolo da protagonista. L'ultima avventura sfornata da Ubisoft catapulta i giocatori nel mondo dei vichinghi, in quello di Eivor per la precisione, intrattenendoli per dozzine - se non centinaia - di ore in quello che possiamo definire uno dei singleplayer più corposi di sempre.

Trattandosi di un singleplayer, per l'appunto, non possiamo che restare allibiti mentre assistiamo all'introduzione dei "booster pack" a pagamento: è ora possibile acquistare punti esperienza per progredire più velocemente nel gioco.

Assassin's Creed Valhalla: ha davvero senso acquistare i booster XP?

Come segnalato da Game Informer, il negozio digitale che troviamo in Assassin's Creed Valhalla è stato recentemente aggiornato con nuovi oggetti acquistabili, tra cui i famigerati booster XP. Con questi item è possibile ottenere un bonus, equivalente a una determinata percentuale, per l'accumulo dei punti esperienza in-game; l'effetto del booster sarà permanente.

Ad esempio, spendendo circa 10 euro per l'acquisto di 1000 crediti Helix si potrà acquistare un boost del 50%: in tal modo dimezzeremo il tempo necessario per salire di livello, potenziando il nostro Eivor in maniera estremamente rapida. In alternativa, un bundle dal valore di 1500 crediti (circa 15 euro) offrirà un boost del 50% applicabile sia ai punti XP che al denaro ottenibile.

La domanda sorge dunque spontanea: perché spendere soldi per ottenere più esperienza in un titolo singleplayer? Secondo Ubisoft, interpellata dalla redazione di Game Informer, strumenti come il booster in questione "permettono ai giocatori che non hanno il tempo di esplorare il mondo di Assassin's Creed Valhalla di essere in grado di acquisire il miglior equipaggiamento del gioco, così come altri oggetti, accelerando i propri progressi".

Non è la prima volta che troviamo questo genere di add-on in un Assassin's Creed. Anche Odyssey consentiva ai giocatori di acquistare un booster pack, un investimento piuttosto allettante, vista la lenta - lentissima - progressione proposta nel penultimo capitolo. Rispondendo a Game Informer, Ubisoft ha dichiarato che Valhalla non ha subito l'influenza dei booster XP: la velocità di accumulo dei punti esperienza non è stata alterata in alcun modo; al contrario, nel nuovo Assassin's Creed la progressione risulta persino più veloce e "soddisfacente" rispetto al passato.

Insomma, alla fine la scelta spetterà solo al giocatore. Se dovesse mancarvi il tempo per esplorare lo sconfinato mondo di Valhalla, i booster pack possono effettivamente darvi una mano o, quantomeno, aiutarvi a non farvi trovare impreparati per le battaglie più importanti.

I booster XP arrivano un mese dopo il lancio di Assassin's Creed Valhalla, disponibile dallo scorso 10 novembre su PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One.