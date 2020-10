Assassin's Creed Valhalla, ecco i requisiti della versione PC

Il 10 novembre arriva Assassin's Creed Valhalla e per consentire a tutti gli appassionati della serie di godersi al meglio il nuovo capitolo, Ubisoft ha pubblicato i requisiti di sistema della versione PC, partendo dalla configurazione minima per giocare in Full HD con dettagli bassi ad almeno 30 fps fino ad arrivare al 4K con dettagli ultra e lo stesso frame rate.

La software house ha persino rilasciato un video (qui sopra) in cui illustra le caratteristiche della versione PC del gioco, tra il supporto al multi-monitor, le varie impostazioni modificabili e altro ancora. Vediamo insieme i requisiti dettagliati:

Configurazione minima - Low, 1080p, 30 FPS

Processore (AMD / Intel): Ryzen 3 1200 / Core i5-4460

RAM: 8 GB (Dual-channel)

Scheda video: AMD R9 380 - 4GB / GeForce GTX 960 4GB

Archiviazione: 50 GB HDD (SSD consigliato)

Sistema operativo: Windows 10 (solo 64 bit)

Versione DirectX: DirectX 12

Nota: richiede una GPU con supporto DirectX 12 (Feature Level 12_0)

Configurazione consigliata - High, 1080p, 30 FPS

Processore (AMD / Intel): Ryzen 5 1600 / Core i7-4790

RAM: 8 GB (Dual-channel)

Scheda video: AMD RX 570 - 8GB / GeForce GTX 1060 - 6GB

Archiviazione: SSD (50 GB)

Sistema operativo: Windows 10 (solo 64 bit)

Versione DirectX: DirectX 12

Nota: richiede una GPU con supporto DirectX 12 (Feature Level 12_0)

Configurazione consigliata - High, 1080p, 60 FPS

Processore (AMD / Intel): Ryzen 7 1700 / Core i7-6700

RAM: 8 GB (Dual-channel)

Scheda video: AMD Vega 64 - 8GB / GeForce GTX 1080- 8GB

Archiviazione: SSD (50 GB)

Sistema operativo: Windows 10 (solo 64 bit)

Versione DirectX: DirectX 12

Nota: richiede una GPU con supporto DirectX 12 (Feature Level 12_0)

Configurazione 2K - Very High, 1440p, 30 FPS

Processore (AMD / Intel): Ryzen 7 2700X / Core i7-7700

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Scheda video: AMD Vega 56 8GB / GeForce GTX 1070 8GB

Archiviazione: SSD (50 GB)

Sistema operativo: Windows 10 (solo 64 bit)

Versione DirectX: DirectX 12

Configurazione 2K - Very High, 1440p, 60 FPS

Processore (AMD / Intel): Ryzen 5 3600X / Core i7-8700K

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Scheda video: AMD RX 5700XT 8GB / GeForce RTX 2080 S 8GB

Archiviazione: SSD (50 GB)

Sistema operativo: Windows 10 (solo 64 bit)

Versione DirectX: DirectX 12

Nota: richiede una GPU con supporto DirectX 12 (Feature Level 12_0)

Configurazione 4K - Ultra, 2160p (4K), 30 FPS

Processore (AMD / Intel): Ryzen 7 3700X / Core i7-9700K

RAM: 16 GB (Dual-channel)

Scheda video: AMD RX 5700XT 8GB / GeForce RTX 2080 8GB

Archiviazione: SSD (50 GB)

Sistema operativo: Windows 10 (solo 64 bit)

Versione DirectX: DirectX 12

Nota: richiede una GPU con supporto DirectX 12 (Feature Level 12_0)

Da rilevare la richiesta di Windows 10 a 64 bit e la necessità di avere una GPU con supporto DirectX 12 (Feature Level 12_0), ma quest'ultimo requisito non dovrebbe rappresentare un problema per molti visto che anche schede video di vecchia data (ma comunque ancora diffuse) assicurano tale supporto.

Ubisoft non indica cosa serva per giocare in 4K a dettagli Ultra e 60 fps, ma verosimilmente una GPU Nvidia come la RTX 3080 e una GPU AMD di fascia alta della nuova serie Radeon RX 6000 (sarà presentata il 28 ottobre ed è stata anticipata da AMD all'evento Ryzen 5000), dovrebbero assolvere al "gravoso compito".