Assassin's Creed Shadows supporta già ora DLSS 4 di NVIDIA con Multi Frame Generation

Assassin's Creed Shadows supporta già adesso le novità introdotte dal DLSS 4 di NVIDIA, MFG inclusa, seppur per il momento solo attraverso l'App NVIDIA. Non abbiamo informazioni in merito a un'implementazione da parte degli sviluppatori, ma ormai appare scontata

Assassin's Creed Shadows arriverà su tutte le piattaforme esattamente tra dieci giorni, il 20 marzo, ma le copie destinate ai recensori hanno fatto emergere alcuni interessanti dettagli sulla versione per PC. La nuova avventura consentirà ai giocatori di utilizzare il DLSS 4 di NVIDIA sin dal giorno di lancio.

Come riportato da DSO Gaming, tramite NVIDIA App è possibile attivare il nuovo DLSS 4 così che gli utenti con schede grafiche GeForce RTX possano godere dei vantaggi del nuovo sistema Transformer per l'upscaling della risoluzione, ma non è tutto.

Tra le opzioni disponibili appare anche la Multi Frame Generation, attivabile sui livelli X3 e X4. L'embargo persisterà fino al 18 marzo, ragione per cui non possiamo sapere se le tecnologie sono state direttamente implementate dagli sviluppatori e quindi accessibili anche all'interno del gioco.

In ogni caso, sappiamo con certezza che saranno abilitate, il che consente di sfruttare a pieno le nuove schede grafiche sin dal D1. Certo, l'implementazione da parte degli sviluppatori apporterebbe sicuramente maggiori benefici all'Anvil Engine, ma a questo punto è lecito supporre che, seppur non da subito, l'ultima versione del DLSS sarà integrata nel gioco.

D'altronde, il nuovo Assassin's Creed si presenta come un'esperienza visiva di altissimo spessore. L'ultima versione del motore Ubisoft introduce le stagioni e il meteo dinamico che modificherà l'ambiente di gioco. Questo aggiunge non solo un maggiore coinvolgimento, ma anche più varietà di scenari e di approcci con cui affrontarli.

Come accennato in apertura, Assassin's Creed Shadows sarà disponibile a partire dal 20 marzo per PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e per la prima volta anche per Mac sin da subito. Inoltre, la versione Steam non richiederà l'installazione di Ubisoft Connect, anche se un account Ubisoft sarà comunque necessario.