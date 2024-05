Assassin's Creed Shadows: i requisiti PC sono più accessibili di Mirage

L'Epic Games Store ha condiviso i requisiti PC di Assassin's Creed Shadows, il nuovo capitolo dell'apprezzato franchise in arrivo il prossimo 15 novembre. Nonostante si sia visto ancora poco del gioco, e provato ancora meno, le specifiche indicate appaiono come un importante passo in avanti rispetto ad Assassin's Creed Mirage.

I requisiti minimi, infatti, si limitano a un processore Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 5 1600 abbinato a una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 570. Con questa configurazione, 8 GB di memoria RAM saranno sufficienti, anche se per il momento non è chiaro a quale risoluzione e frame rate consentirà di giocare – molto probabilmente si tratta di 720p a 30 fps.

I requisiti consigliati, che dovrebbero consentire quantomeno il raggiungimento dei 60 fps a 1080p, sono solo leggermente più esigenti. In questo caso si suggerisce un processore Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600 abbinato a una scheda NVIDIA GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 5700 XT. In questo caso, 16 GB di memoria RAM sono il minimo richiesto.

Potrebbe far storcere il naso solamente lo spazio di archiviazione necessario, che in ogni caso ammonta a 100 GB. Tuttavia, il peso del gioco in rapporto ai requisiti fa ben sperare per quanto riguarda l'ottimizzazione.

Naturalmente è ancora presto per tirare le somme e non essendo requisiti pubblicati direttamente da Ubisoft potrebbero essere soggetti a cambiamenti. Tuttavia, le schede dell'Epic Games Store si sono rivelate piuttosto affidabili, ragione per cui Assassin's Creed Shadows potrebbe essere accessibile a un numero davvero ampio di piattaforme.