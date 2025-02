Assassin's Creed Shadows, alcune copie sono già tra le mani dei giocatori

Nonostante i numerosi ritardi susseguitisi, pare che le copie di Assassin's Creed Shadows siano già in circolazione, alcune delle quali finite tra le mani dei giocatori. Sfortunatamente, i suddetti giocatori hanno iniziato a diffondere filmati di gioco che rischiano di rovinare l'esperienza a chi, nel frattempo, attende l'uscita ufficiale fissata per il 20 marzo.

Naturalmente, per quanto le copie siano probabilmente le stesse che verranno distribuite tra circa un mese, la build attualmente accessibile non è quella definitiva. Ubisoft, con un simpatico post, ha sottolineato che i video diffusi non rispecchiano la versione finale del gioco poiché la patch del D1 è ancora in lavorazione.

"Siamo consapevoli che alcuni giocatori hanno avuto accesso ad Assassin's Creed Shadows prima della data d'uscita ufficiale. Il team di sviluppo sta ancora lavorando alle patch per preparare l'esperienza in tempo per il rilascio e ogni contenuto condiviso online non riflette la qualità finale del gioco" ha scritto l'account ufficiale di Assassin's Creed.

"Le fughe di notizie sono spiacevoli e possono danneggiare l'entusiasmo dei giocatori. Vi chiediamo gentilmente di non spoilerare l'esperienza agli altri [giocatori]. Ringraziamo la nostra community per aver agito attivamente per proteggere tutti dagli spoiler. Rimanete nell'ombra, evitate gli spoiler e tenete d'occhio il nostro canale nelle prossime settimane per altre sorprese ufficiali. Il 20 marzo arriverà presto".

Stando a quanto riportato dallo YouTuber The Hidden One, non sarebbero stati solo alcuni negozi a rompere il D1, ma anche un errore del PlayStation Store avrebbe consentito il download del gioco in anticipo. Tuttavia, al momento il problema con la piattaforma digitale non è stato confermato.