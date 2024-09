Assassin's Creed Invictus: il titolo multiplayer sarà una specie di Fall Guys?

L'utente X (Twitter) J0nathan ha rivelato alcune informazioni in merito al nuovo Assassin's Creed Invictus, un progetto multiplayer dedicato alla saga d'ispirazione storica. Il gioco sarebbe in realtà un titolo arcade nello stile di Fall Guys.

Si torna a parlare di Assassin's Creed Invictus, un progetto multiplayer dedicato alla saga di ispirazione storica. Sul gioco, Ubisoft non ha condiviso ancora alcun dettaglio, ma qualche informazione non ufficiale arriva dall'utente X (Twitter) J0nathan che in passato ha svelato in anticipo dettagli sulla saga rivelatisi poi reali.

Pour venger mon Slapp, voici des infos sur Assassin's Creed Invictus, le jeu multijoueur censé sortir l'année prochaine :



- Ce sera une sorte de "Fall Guys" : 16 joueurs (pour le moment) qui s'affrontent sur plusieurs manches avec des "jeux" différents.

— j0nathan (@xj0nathan) September 21, 2024

Secondo quanto condiviso sul social network, il capitolo multiplayer di Assassin's Creed sarebbe ispirato a Fall Guys. Il gioco dovrebbe prevedere modalità da 16 giocatori, in particolare: una Team Deathmatch, una free-for-all e una basata sul parkour. In quest'ultima, i giocatori si sfiderebbero in una gara di velocità.

"Tra le modalità di gioco troviamo Team Deatmatch, un'altra free-for-all e un gioco di velocità in cui bisogna andare verso punti illuminati sparsi sulla mappa. Se ti qualifichi per il round successivo, puoi scegliere i poteri per formare una build per la fase finale".

J0nathan, inoltre, sostiene che i personaggi saranno direttamente protagonisti (o antagonisti) tratti dall'intera saga. Al momento, confermerebbe la presenza di Ezio Auditore e Cesare Borgia. Tuttavia, riferisce anche che il gioco avrà un aspetto più arcade: niente esecuzioni e colpi "a impatto realistico", ma ci sarebbe perfino una specie di scudo bolla come in Smash Bros.

Il leaker si è sbilanciato anche sulle mappe: secondo quanto riportato, le ambientazioni sono estratte direttamente dai capitoli rilasciati finora. Ci sarebbe la Baghdad di Mirage, un'isola di Black Flag, il Giappone feudale del nuovo Shadows e perfino una mappa di Pompei con tanto di Vesuvio e lava – Pompei appare in un DLC di Assassin's Creed II.

Naturalmente, si tratta esclusivamente di rumor, ragione per cui tutte le informazioni riportate vanno apprese con le dovute precauzioni. Ad ogni modo, se fossero vere, non vedremmo un ritorno dell'agognata modalità multiplayer competitiva dei vecchi Assassin's Creed.