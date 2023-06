Arrivano i plug-in di Dolby Atmos e Dolby Vision per Unreal Engine

Dolby ha annunciato l'arrivo di due importanti plug-in per Unreal Engine, il motore di gioco sviluppato da Epic Games. Questi consentiranno di integrare rispettivamente Dolby Vision e Dolby Atmos all'interno dei giochi per più piattaforme e in maniera sensibilmente più rapida.

Al momento esistono già alcuni titoli che supportano le due tecnologie di Dolby. Tra questi si annoverano giochi del calibro di Call of Duty: Modern Warfare II, Residen Evil 4, Halo Infinite, Godfall e Ori and the Will of the Wisps.

Dolby Atmos sfrutta una tecnologia avanzata per l'audio surround che consente di offrire un maggiore coinvolgimento sonoro. In maniera speculare, ma sul fronte video, Dolby Vision fornisce un'esperienza HDR migliorata, con neri più profondi e immagini fino a 40 volte più luminose rispetto alla modalità standard.

Ma non solo. Dolby Vision interviene anche sulla gamma dinamica SDR così da permettere agli sviluppatori di offrire una percezione più coerente dei colori anche sui pannelli che non supportano l'HDR. Inoltre, gli schermi che supportano nativamente Dolby Vision non hanno neanche bisogno della calibrazione, anche se nel settore del PC gaming sono ancora pochissimi. Ad ogni modo, sulla GPU l'utilizzo di Dolby Vision ha un impatto di soli 0,2 ms nel frametime, ovvero più che trascurabile.

Da adesso, basteranno pochi click per integrare le due tecnologie senza la necessità di personalizzare gamma dinamica e l'audio a oggetti per il proprio titolo. In più, il risultato sarà accessibile da tutte le piattaforme supportate quali Xbox One, Xbox Series X|S, PC Windows 10/11 e Android.