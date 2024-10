Arriva la remaster di Star Wars Episode I: Jedi Power Battles con tanti nuovi personaggi giocabili

Aspyr Media ha annunciato Star Wars Episode I: Jedi Power Battles Remastered, un titolo non eccessivamente popolare, ma gradito ai fan. Tante le novità tra cui: 13 nuovi personaggi giocabili, texture in alta definizione e modelli rielaborati.

Aspyr Media ha annunciato una nuova rimasterizzazione di un titolo dedicato all'universo di Star Wars. Siamo parlando di Star Wars Episode I: Jedi Power Battles, un titolo non troppo popolare, ma gradito ai fan della "galassia lontana lontana" che apprezzeranno le numerose novità introdotte.

Il titolo prende luogo nella cornice de "La Minaccia Fantasma", primo capitolo della trilogia prequel dell'opera di George Lucas. A giudicare dal trailer, dal punto di vista artistico, il titolo è rimasto quasi invariato mantenendo un aspetto generale molto simile al gioco originale.

Tuttavia, è possibile notare un ammodernamento dei modelli e l'introduzione di texture in alta definizione che donano al capolavoro di LucasArts un comparto tecnico completamente rinnovato, decisamente più al passo coi tempi. In particolare, la versione PC sarà giocabile a una risoluzione massima di 4K a 144 fps.

Miglioramenti a parte, le vere novità risiedono nel gameplay. Innanzitutto, la rimasterizzazione consentirà di sbloccare 13 personaggi giocabili che si aggiungono al roster dei cinque jedi del gioco originale. Tra questi, stavolta, troviamo anche alcuni sith come Darth Maul, o personaggi armati solo di blaster come la Regina Amidala, i droidi di fanteria o i Droideka.

Inoltre, come per il gioco originale, non mancano la modalità cooperativa su schermo condiviso, la modalità allenamento, gli Arcade Powerup e gli Arcade Cheat i quali rappresentano indubbiamente un must per gli appassionati dei giochi più vetusti.

Il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 23 gennaio per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e naturalmente PC al prezzo di 20 dollari – con tutta probabilità 20 euro nel mercato nostrano. Il titolo è già preordinabile dagli shop dei relativi produttori di console, su Steam e su Epic Games Store.