Apex Legends sotto attacco: protesta degli hacker per "salvare" Titanfall

In queste ore i server di Apex Legends sono stati presi di mira dagli hacker, che hanno impedito a migliaia di giocatori di accedere al matchmaking del battle royale. Il vero obiettivo dell'attacco, tuttavia, è quello di veicolare un messaggio ben preciso: "Salvate Titanfall". Il destinatario è Respawn Entertainment, sviluppatore di Apex e dello stesso Titanfall, titolo che da alcuni anni risulta praticamente ingiocabile a causa di un blocco hacker.

"Save Titanfall": la protesta degli hacker di Apex Legends

Gli hacker di Apex Legends hanno chiesto al team di Respawn di intervenire per proteggere Titanfall 1 dagli attacchi hacker che, da anni, stanno minacciando i giocatori dello sparatutto su PC. Si tratta indubbiamente di una vicenda bizzarra, ma il gruppo - o il singolo individuo - che ha preso di mira il battle royale sembra determinato a conquistare l'attenzione degli sviluppatori.

Breaking: It appears a hacker is taking over Apex playlists with a message about 'Saving Titanfall'. pic.twitter.com/XpMzfRNQZB — Apex Legends News (@alphaINTEL) July 4, 2021

Con questa singolare iniziativa, durante il weekend gli hacker hanno disabilitato il matchmaking di Apex Legends per diverse ore, partendo da PC per poi estendere l'operazione alle versioni PlayStation e Xbox. In questo frangente, tutti gli utenti che provavano ad accedere alle playlist del server visualizzavano lo stesso messaggio: "SAVETITANFALL.COM, TF1 è stato attaccato, così come Apex". Una notifica molto simile appariva al termine di ogni match, invitando i giocatori a visitare il portale savetitanfall.com e a condividere l'URL con gli altri utenti.

Sul sito web appena menzionato compare un importante messaggio: "Questo sito, né i server Discord elencati di seguito, non sono in alcun modo associati al recente hack di Apex Legends". Insomma, l'iniziativa non è partita dagli amministratori di savetitanfall.com, ma chiunque si celi dietro l'attacco ha intenzione di sostenere la loro causa - in modi discutibili, oseremmo dire.

"Titanfall 1 è attualmente ingiocabile su PC a causa degli hacker che utilizzano exploit che impediscono agli utenti di giocare", si legge nella home page del suddetto portale. "Questo problema si verifica da anni e Respawn fa finta di non conoscere la situazione. Ad oggi, Titanfall 1 è ancora in vendita su Origin e, più recentemente, su Steam, anche se non è giocabile". È dal 2018 che i giocatori di Titanfall faticano ad accedere ai server: alcune volte gli utenti hanno successo, ma per la maggior parte del tempo il matchmaking dell'FPS risulta del tutto inaccessibile.

Respawn non ha mai risposto alle domande di #SaveTitanfall in merito al blocco hacker. "In compenso", gli sviluppatori sono intervenuti tempestivamente per sventare l'attacco hacker di Apex Legends, rilasciando un aggiornamento dei server per ripristinare il matchmaking.