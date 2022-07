Annunciato nuovo gioco di Aliens: sarà basato su Unreal Engine 5

Il nuovo gioco di Aliens sviluppato da Survios arriverà su PC, console e dispositivi VR, e sarà basato su Unreal Engine 5. Viene descritto come un "intenso gioco single player di genere horror". Inoltre, racconterà una storia completamente inedita interna all'immaginario di Aliens, e contestualizzata tra le vicende del primo e del secondo film.

I giocatori impersoneranno un "veterano temprato dalla battaglia" alla ricerca di una vendetta personale contro gli xenomorfi. Oltre a questi tuttavia, non ci sono ulteriori dettagli, né screenshot o filmati di gioco, o una possibile data di rilascio. L'aspetto più rilevante, dunque, al momento rimane l'impiego di Unreal Engine 5.

Ne sapremo di più la prossima settimana, in occasione del panel Alien: Expanding a Dark and Frightening Universe al Comic-Con di San Diego, previsto per il 21 luglio. Ad ogni modo, non è l'unico gioco del franchise Aliens in fase di realizzazione, visto che recentemente è stato rivelato anche Aliens: Dark Descent, presentato come un titolo d'azione single player basato su una squadra. Un piccolo team di Colonial Marines, infatti, deve fronteggiare molteplici xenomorfi. Questo progetto è curato da Tindalos Interactive.

Gli appassionati dei videogiochi basati su Aliens aspettano da Alien: Isolation (2014) un prodotto degno della qualità del franchise cinematografico originale. Aliens versus Predator 2 del 2001, sviluppato da Monolith Productions, rimane uno dei migliori videogiochi basati su Aliens, per la tensione che riusciva a trasmettere al giocatore e per alcune soluzioni di gameplay decisamente all'avanguardia.