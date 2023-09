Annunciato EA Sports WRC, combina Unreal Engine con la fisica della serie DiRT Rally

Electronic Arts ha presentato EA Sports WRC, un gioco ufficiale FIA World Rally Championship per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Epic Store e Steam. Sviluppato da Codemasters, il team dietro le quinte della serie DiRT Rally con oltre 25 anni di esperienza nei videogiochi di guida, EA Sports WRC viene definito come "il primo vero gioco di rally di nuova generazione".

Combinando Unreal Engine con la fisica della serie DiRT Rally, sembra una sorta di evoluzione proprio di quest'ultimo. EA Sports WRC offre tappe più lunghe e dettagliate di quanto fosse possibile in precedenza, con 18 località ufficiali del FIA World Rally Championship e oltre 600 km di tratti impervi su asfalto, ghiaia e neve. Il gioco vanta anche 10 veicoli WRC, WRC2 e Junior WRC attuali e 68 delle auto da rally più iconiche, che abbracciano 60 anni di questo sport. I veicoli stono stati realizzati in collaborazione con i team e i produttori ufficiali del WRC, come Ford, Toyota e Hyundai.

Il nuovo simulatore di rally impiega la tecnologia Dynamic Handling System che perfeziona il modello originale di Codemasters. Questo sistema permette ai giocatori di scegliere un assetto da pilota professionista che rispecchia l'esperienza in cui si imbattono i piloti ogni settimana di gara. I nuovi giocatori possono personalizzare la maneggevolezza, che consente loro di effettuare regolazioni che aiutano a padroneggiare la sfida fuoristrada giocatore contro ambiente. Il realismo si estende anche all'audio, che riproduce i dettagli più intricati di ogni auto, e alle nuove note di ritmo, compresi i comandi semplificati per i piloti alle prime armi, che forniscono al giocatore le informazioni necessarie per affrontare ogni tappa.

Con lo strumento Builder, inoltre, i giocatori possono personalizzare l'auto da rally selezionando il telaio, la carrozzeria e le parti meccaniche prima di personalizzare gli interni e gli esterni. Non manca neanche l'editor di livree. C'è anche il multiplayer cross-platform a 32 giocatori, che permette di competere tra amici e con la più ampia comunità di rally. Utilizzando EA Racenet, l'applicazione di EA dedicata alle corse, i Club fungono da centri di aggregazione per la community, offrono tornei personalizzati multi-piattaforma e consentono di gareggiare in qualsiasi luogo e periodo dell'anno. Oltre agli eventi personalizzati, i Moments, aggiornati quotidianamente nel gioco, offrono ai giocatori la possibilità di rivivere scenari cruciali della stagione 2023 insieme a eventi tradizionali tratti dagli archivi di questo sport.

Tutti i giocatori che pre-ordinano EA Sports WRC ricevono fino a tre giorni di accesso anticipato a partire dal 31 ottobre 2023, e cinque pass VIP, ognuno dei quali contiene contenuti aggiuntivi post-lancio e vanity pack composti da livree e abbigliamento.