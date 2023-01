Annie Wersching muore a soli 45 anni: fu lei a dare il volto e voce di Tess in The Last Of Us

Aveva solo 45 anni, Annie Wersching, l'attrice famosa per aver preso parte a numerose serie TV ma anche per essere molto attivo nel mondo dei videogiochi. In questo caso Annie si era resa ancora più famosa dando volto e voce a Tess il personaggio che affianca Joel in The Last Of Us. L'attrice stava combattendo da tempo la sua più grande battaglia contro il cancro che purtroppo non ha vinto, morendo nelle scorse ore.

Annie Wersching: tantissime le serie TV in cui aveva recitato

Annie Wersching, che lascia tre figli di dodici e quattro anni, aveva ricevuto la diagnosi di cancro nel 2020 e nonostante la malattia aveva continuato a coltivare la sua carriera, partecipando alla serie tv Star Trek: Picard. L'attrice era soprattutto nota anche per essere l'attrice di Tess in The Last Of Us anche se nel corso della sua carriera, aveva recitato nelle serie tv quali 24, Bosch e Timeless. Il marito, l'attore Stephen Full, ha confermato la notizia della sua morte. In un comunicato, pubblicato da Deadline, si legge:

C'è un buco profondo nell'anima di questa famiglia oggi. Ma Annie ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Riusciva a trovare la meraviglia nei momenti più semplici. Non aveva bisogno della musica per danzare. Ci ha insegnato a non aspettare che l'avventura ci trovasse: "Andate a cercarla, è ovunque". E la troveremo. I nostri figli erano il vero amore della sua vita. Mentre imboccavamo il tortuoso vialetto, fino alla strada, lei ci urlava: "Ciao", fino a quando non eravamo lontani. Posso ancora sentire la sua voce risuonare. Ciao mia compagna.

“Ho appena saputo della morte della mia cara amica Annie Wersching,” ha commentato Neil Druckmann, creatore di The Last of Us e co-presidente di Naughty Dog, “Abbiamo perso una splendida artista ed essere umano. Il mio cuore è a pezzi”.

I miss my silly friend who helped bring Tess to life. Annie, you left us way too soon. You will forever be part of the TLoU & Naughty Dog family! 💔



TLoU fans… let’s show what we’re made of. Please consider donating to her kids’ gofundme: https://t.co/3QTnZtBY4B pic.twitter.com/baNHc1wdCT — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 29, 2023

“Il mio cuore è in una quantità di pezzi che non riesco a contare,” ha commentato Jon Cassar, regista e produttore di 24. “Annie è entrata nel mio mondo con il cuore aperto e un sorriso contagioso. Aveva tantissimo talento da lasciarmi senza fiato. È diventata più di una semplice collega, era un’amica per me, la mia famiglia e ogni membro del cast e della troupe che aveva lavorato con lei. Mancherà a tutti e ai fan con cui ha sempre trovato il tempo di interagire. Ci mancherai, hai lasciato il segno e siamo tutti migliori grazie a ciò”.