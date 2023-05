Anche la Cina approva l'accordo tra Microsoft e Activision Blizzard

A poche settimane dall'ok ricevuto dall'Unione europea, seppur con qualche riserva, Microsoft ha appena ricevuto l'approvazione anche dalla Cina. Si tratta della trentasettesima autorità a concedere il consenso all'accordo, mentre l'attenzione rimane concentrata sulla FTC (Federal Trade Commission) che ha citato in giudizio Microsoft.

"L'autorizzazione incondizionata della Cina alla nostra acquisizione di Activision Blizzard segue le decisioni di giurisdizioni come l'Unione europea e il Giappone, portando il totale [delle approvazioni, ndr] a 37 paesi che rappresentano oltre 2 miliardi di persone. L'acquisizione, combinata con i nostri recenti impegni nei confronti della Commissione europea, consentirà ai consumatori di tutto il mondo di giocare a più giochi su più dispositivi" ha commentato un portavoce di Microsoft a Eurogamer.

I due ostacoli maggiori da superare per Microsoft rimangono la CMA (Competition and Markets Authority) britannica e la FTC statunitense. La prima ha già bocciato poche settimane fa l'accordo, concludendo che l'acquisizione rischia di sopprimere la concorrenza nel settore emergente del cloud gaming.

A tal proposito, per dissipare le preoccupazioni delle autorità, Microsoft ha stretto numerosi accordi con alcune delle piattaforme attualmente più popolari, tra cui anche NVIDIA GeForce NOW. Il colosso di Redmond ha anche stretto il medesimo accordo con Nintendo che prevede la distribuzione dei titoli first-party per i prossimi 10 anni.

La FTC, invece, ha posto l'attenzione sulla diffusione di Windows. Il sistema operativo di Microsoft rappresenta già adesso il più diffuso a livello globale, e l'espansione del portafoglio videoludico dell'azienda potrebbe imporre l'uso dell'OS proprietario.

In ogni caso, Microsoft ha già fatto sapere che farà appello alla decisione della CMA, destino che con tutta probabilità sarà esteso anche alle conclusioni della FTC. Non rimane, quindi, che attendere poiché l'esito dell'acquisizione rimane ancora incerto.