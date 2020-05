AMD e Oxide Games, una partnership per migliorare la grafica nel cloud gaming

AMD e Oxide Games hanno annunciato una partnership pluriennale per sviluppare congiuntamente tecnologie grafiche per il mercato in espansione del cloud gaming. Le due realtà, facendo leva sulle rispettive competenze, hanno intenzione di creare da zero un insieme di strumenti e tecnologie per il rendering cloud "per rispondere alle esigenze in tempo reale del gaming basato sul cloud".

"In AMD, siamo orgogliosi della nostra capacità di estendere i confini di ciò che può fare la tecnologia in modo da migliorare l'esperienza di gioco", ha dichiarato Scott Herkelman, vicepresidente corporate e direttore generale della Graphics Business Unit di AMD. "Oxide condivide questa passione ed è un partner ideale per noi mentre espandiamo il modo in cui i giocatori si divertono, offrendo allo stesso tempo l'esperienza di qualità che richiedono".

"Il motto di Oxide è quello di dare vita a giochi che non si sono mai stati visti o sperimentati prima. Abbiamo messo a punto il Nitrous Engine con questo specifico scopo in mente", ha dichiarato Marc Meyer, presidente di Oxide Games. "L'impegno di AMD nei confronti dei giocatori e la loro leadership nell'offrire hardware all'avanguardia è un complemento perfetto per l'impegno di Oxide nel raggiungere la stessa eccellenza in ambito software".

AMD ha già ampiamente le mani in pasta nel cloud gaming: l'hardware dell'azienda è alla base di servizi come Microsoft xCloud e Google Stadia. Non è chiaro quali strade prenderà l'accordo con Oxide Games, ma uno degli obiettivi è certamente quello di adattare il Nitrous Engine della software house affinché scali al meglio su un'infrastruttura cloud.

Va ricordato inoltre che AMD e Oxide Games sono da tempo in ottimi rapporti, un impegno che in passato le ha viste collaborare nell'ottimizzazione di giochi per la defunta API Mantle e l'architettura Zen dei processori Ryzen.