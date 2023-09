Alone in the Dark rimandato per evitare lo scontro con Alan Wake 2 e Spider-Man 2

Pieces Interactive ha scelto di rimandare di qualche mese il rilascio del reboot di Alone in the Dark per il "caos" di uscite previste a ottobre. La nuova data d'uscita è il 16 gennaio del 2024, una finestra che dovrebbe concedere il tempo necessario ai giocatori di concentrarsi sui colossi in arrivo entro fine anno.

Una scelta dettata dalla necessità di "evitare di competere con la scia dell'epica uscita di Alan e per eludere lo skyline abbagliante delle città adornate dalle aggraziate altalene di Spider-Man" ha spiegato lo sviluppatore. In effetti, anche lo stesso Alan Wake 2 è stato posticipato di 10 giorni per le medesime ragioni – il gioco, inizialmente previsto per il 17 ottobre, sarà rilasciato il 27 ottobre 2023.

Horror games thrive on the eerie embrace of solitude, something that is impossible to achieve in a gaming month as busy as October.



To ensure a breathtaking experience for everyone, we have made the decision to move the release of #AloneInTheDark to January 16, 2024. pic.twitter.com/W5EgV4aTZc — Alone in the Dark (@AITDGame) September 5, 2023

"Questa estensione avrà un duplice scopo: non solo ci permetterà di perfezionare meticolosamente l'esperienza di gioco, ma ci darà anche l'opportunità di immergerci completamente nelle straordinarie uscite di ottobre" ha chiarito Pieces con un post su X (ex Twitter).

Il nuovo Alone in the Dark si presenta come un reboot in grande stile dell'originale titolo rilasciato oltre trent'anni fa, nel lontano 1992. Il gioco ripropone la trama originale che vede Edward Carnby e Emily Hartwood come protagonisti giocabili impegnati nell'indagine sul suicidio dello zio di Emily.

A interpretare i coprotagonisti ci saranno due volti noti del piccolo schermo: David Harbour, noto per la sua interpretazione di Jim Hopper in Stranger Things, e Jodie Comer, la quale si è guadagnata un BAFTA per la parte in Killing Eve.

Le differenze rispetto al gioco originale saranno molteplici, a partire dall'ambientazione che presenterà anche aree esterne alla villa, Derceto Mansion. Abbandonata anche la visuale a telecamera fissa in favore di una più tradizionale in terza persona, anche se gli sviluppatori hanno promesso un'atmosfera altrettanto cupa e inquietante.