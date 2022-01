Alienware Concept Nyx: altro che cloud, il futuro del gaming è in un 'server casalingo'

Al CES 2022 Alienware ha mostrato Concept Nyx, non un prodotto finito ma un'idea di esperienza di gioco del futuro. Non si tratta dell'ennesimo servizio di cloud gaming, bensì di portare il gaming in locale a un nuovo livello, grazie a quello che possiamo definire un server sufficientemente potente da riprodurre i vostri giochi attraverso la rete casalinga su diversi monitor.

Facciamo un esempio: state giocando sul monitor del vostro PC, ma poi decidete di spostarvi in salotto e continuare a giocare sulla TV e in seguito di continuare sul portatile. L'idea di Alienware è quella di permettervi di farlo, senza rivolgervi al cloud, premendo semplicemente il tasto dentro un'app. In questo modo il gioco passa prima sulla TV, dovete potete giocarlo a pieno schermo o in finestra, e poi quando volete potete "streammarlo" sul display del vostro portatile. Il tutto ripartendo dal punto esatto in cui vi eravate fermati.

Alienware, nella sua nota stampa, dipinge un secondo scenario. "Immaginate di essere impegnati con il vostro PC desktop in camera mentre esplorate Night City in CyberPunk 2077. I vostri coinquilini fanno altrettanto sui loro laptop e tablet in soggiorno, sfidandosi in un testa a testa in Rocket League. E anche vostra cugina è impegnata nella costruzione di un nuovo mondo in Minecraft sul suo cellulare. Ora supponiamo che sia ora di preparare la cena, scendete le scale e passate il controller a uno dei vostri coinquilini: potete riprodurre rapidamente CyberPunk 2077 sulla TV da 65 pollici in soggiorno e lasciare che riprendano esattamente da dove avevate interrotto, avanzando nel gioco mentre cucinate".

Il tutto è infatti gestito non dai singoli sistemi, ma da una sorta di server centrale casalingo, sufficientemente potente da rendere possibile lo streaming di fino a quattro giochi in contemporanea e a bassa latenza. Non è chiaro al momento il tipo di hardware presente nel sistema usato per la dimostrazione ma, stando ad alcuni giornalisti statunitensi che hanno avuto modo di provarla in anteprima, ha funzionato piuttosto bene.

Trattandosi di un concept, non è chiaro se Alienware intenda rilasciare una propria soluzione, quando ciò potrebbe avvenire o quanto potrebbe costare, ma a differenza di piattaforme cloud "chiuse" come Google Stadia e Amazon Luna, Concept Nyx nasce per facilitare l'accesso e la riproduzione dei giochi in vostro possesso. In un certo senso, l'idea simile a ciò che Valve sta già facendo Remote Play Anywhere, salvo per il fatto che in questo caso si possono gestire più flussi contemporaneamente e giochi da diverse piattaforme.