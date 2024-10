Alien: Isolation, a 10 anni dall'uscita viene confermato il sequel

Dopo 10 anni dal suo rilascio, è stato finalmente annunciato un sequel di Alien: Isolation. Il nuovo capitolo è ancora in una fase iniziale di sviluppo, probabilmente al momento si tratta solo di un concept, ma la conferma della sua esistenza arriva direttamente dal direttore creativo.

A 10 anni dal rilascio di Alien: Isolation, il direttore creativo Alistair Hope ha annunciato in via ufficiale il suo sequel. La notizia è apparsa sotto il post pubblicato su X (Twitter) della pagina ufficiale per celebrare il decimo anniversario del gioco.

"È stato a dir poco incredibile vedere la passione per il gioco nel corso degli anni raggiungere così tante persone in tutto il mondo. Il vostro sconfinato entusiasmo, la tensione, le urla e il coraggio d'acciaio di fronte al più grande killer del cinema sono stati profondamente gratificanti" ha scritto Hope.

In effetti, Alien: Isolation è diventato rapidamente il capitolo preferito della saga videoludica basata sul lavoro di Ridley Scott. Il gioco ha riscosso enorme successo grazie ad una formula semplice, ma ben congeniata.

Nei panni di Amanda Ripley (figlia di Ellen Ripley, protagonista del film del 1979) i giocatori devono indagare su cosa sia accaduto alla madre ed evitare l'attacco del pericoloso xenomorfo grazie a un rilevatore di rumore. Nel frattempo, si ritrovano a dover affrontare un bel po' di nemici minori in un'atmosfera fedele alla pellicola originale.

"Oggi, sono lieto di confermare, a nome del team, che un sequel di Alien: Isolation è nella fase iniziale di sviluppo. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli con voi non appena saremo pronti" si conclude la lettera pubblicata su X.