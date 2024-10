Diablo IV: Vessel of Hatred, disponibile la prima espansione dell'ARPG di Blizzard

L'attesa espansione di Diablo IV, Vessel of Hatred, è finalmente disponibile e porta con sé una nuova classe di personaggi, aree inesplorate e sfide cooperative inedite per i fan della serie.

È finalmente finita l'attesa per gli appassionati di Diablo IV. Vessel of Hatred, la prima espansione del popolare gioco Action RPG, è ufficialmente disponibile. L'aggiornamento introduce diverse novità che promettono di arricchire significativamente l'esperienza di gioco, molto più rispetto alle varie stagioni che si sono susseguite negli scorsi mesi.

La trama di Vessel of Hatred riprende esattamente da dove si era interrotta la campagna principale di Diablo IV. I giocatori si troveranno immersi in un'avventura attraverso le pericolose giungle di Nahantu, alla ricerca di Neyrelle. L'obiettivo è sventare i piani malvagi di Mefisto e porre fine alla sua corruzione una volta per tutte, con i giocatori che saranno chiamati ad affrontare nuovi nemici.

Diablo IV: Vessel of Hatred è finalmente giocabile da tutti

Una delle aggiunte più rilevanti è la nuova classe degli Spiritisti, mai vista prima nella serie Diablo. Si tratta di personaggi unici capaci di evocare le forze di quattro Spiriti Guardiani: Giaguaro, Gorilla, Aquila e Millepiedi. Gli Spiritisti si distinguono per la loro maestria nel combattimento ravvicinato e per uno stile di gioco versatile che consente loro di eliminare i demoni sfruttando l'energia spirituale.

L'espansione introduce anche un nuovo contenuto endgame: la Cittadella Oscura. Situata nel cuore di Nahantu, questa location rappresenta una testimonianza contorta della determinazione dei Primi Khazra. All'interno della Cittadella, i giocatori troveranno la prima sfida cooperativa di questo tipo in Diablo IV. Il dungeon è strutturato in tre ali distinte, ciascuna con le proprie sfide, all'interno delle quali i gruppi di giocatori dovranno collaborare per superare ostacoli e affrontare combattimenti prima di giungere allo scontro finale con il boss.

Vessel of Hatred porta con sé anche una serie di aggiornamenti significativi al gioco base, accessibili a tutti i giocatori di Diablo IV. Tra le modifiche più rilevanti troviamo una personalizzazione più approfondita per le prime fasi dell'avventura, cambiamenti al sistema di livellamento, ai livelli di difficoltà, al sistema Paragon e alle Rune. Per celebrare il lancio dell'espansione, gli sviluppatori hanno organizzato un evento speciale su Twitch. Dal 8 ottobre al 5 novembre, i giocatori potranno ottenere oggetti cosmetici esclusivi partecipando ai Twitch Drops settimanali. Inoltre, regalando o acquistando abbonamenti Twitch nella sezione Diablo IV, sarà possibile sbloccare ricompense uniche, come la cavalcatura Fantasma del Conquistato, e l'armatura per cavalcature Gloria del Trionfante.

Vessel of Hatred rappresenta un momento significativo per la comunità di Diablo IV, continuando la narrazione principale del gioco e introducendo elementi di gameplay innovativi e sfide tutte nuove. Con queste aggiunte e le modifiche al sistema di gioco, la nuova espansione è pensata per mantenere vivo l'interesse dei fan di lunga data e di attirare nuovi giocatori nel mondo oscuro di Diablo IV.