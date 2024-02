Alan Wake 2 sta andando a gonfie vele, ma Remedy deve ancora rientrare dei costi

Alan Wake 2 è il gioco di Remedy Entertainment che ha venduto più velocemente in tutta la storia dello studio, sebbene la software house debba ancora rientrare dei costi di sviluppo e marketing.

Il titolo, una delle produzione graficamente più interessanti dell'ultimo periodo, ha totalizzato 1,3 milioni di unità, di cui 1 milione entro la fine dello scorso anno. Si tratta di oltre il 50% di copie in più e oltre tre volte le copie digitali vendute nei primi due mesi da Control nei primi quattro mesi.

Alan Wake 2 è disponibile solo in digitale su PC (Epic Games), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Dal debutto nel 2019, Control ha venduto oltre 4 milioni di unità, e Remedy ha affermato di aspettarsi una tendenza simile con Alan Wake 2, poiché "un grande gioco può generare un'eccellente lunga coda di vendite" (magari sbarcando su Steam?, ndr).

Ovviamente, i giochi tendono a costare meno nel corso del tempo, quindi le copie vendute in futuro genereranno meno entrate rispetto al debutto. A ogni modo, Control ha generato ricavi netti intorno ai 100 milioni di euro.

Il CEO di Remedy, Tero Virtala, ha affermato che la società è "soddisfatta dell'inizio delle vendite di Alan Wake 2". "Anche il prezzo è rimasto a un livello elevato e il gioco ha già recuperato una parte significativa delle spese di sviluppo e marketing. Continueremo a sviluppare il gioco per servire i fan esistenti e attirare nuovi giocatori e ci aspettiamo che il gioco continui a vendere bene".

Virtala ha dichiarato che gli altri progetti dello studio - Condor, Control 2 e i remake di Max Payne 1 & 2 - stanno viaggiando tutti "a un ritmo di sviluppo accelerato" grazie al personale aggiuntivo che si è trasferito dallo sviluppo di Alan Wake 2. "Ci aspettiamo che questi progetti raggiungano le fasi di sviluppo successive durante il prima metà del 2024", ha detto Virtala. L'amministratore delegato ha inoltre aggiunto che "la crescita e l'espansione" sia di Control che di Alan Wake rappresenteranno una "parte fondamentale" del futuro di Remedy.

Sono in arrivo due espansioni DLC a pagamento per Alan Wake 2. La prima - Night Springs - permetterà di giocare nei panni di "diversi personaggi familiari del mondo di Alan Wake" sperimentando "l'inspiegabile in più episodi singoli di Night Springs". La seconda espansione, The Lake House, vedrà i giocatori esplorare una "misteriosa struttura situata sulle rive del Cauldron Lake, allestita da un'organizzazione governativa indipendente per condurre ricerche segrete... finché qualcosa non va storto".