Alan Wake 2 è uscito oggi, e già due espansioni lo aspettano

Alan Wake 2 è disponibile dalla giornata di oggi, dopo aver collezionato una serie di valutazioni di assoluto livello tra chi lo definisce come "il miglior gioco di Remedy" e chi addirittura come "il miglior survival horror di sempre". Noi abbiamo iniziato a giocarlo, non sufficientemente per esprimere un giudizio sul valore del gioco, ma possiamo dire che la sua grafica, basata su Northlight Engine, è di assoluto impatto, con un buon sistema di illuminazione indiretta gestita tramite Path Tracing. Pubblicheremo un approfondimento nei prossimi giorni.

Al di là di questo, la stessa Remedy Entertainment ha pubblicato in queste ore le prime informazioni sulle espansioni che seguiranno il rilascio di Alan Wake 2. Le due espansioni saranno a pagamento e racconteranno nuove storie all'interno dello scenario narrativo di Alan Wake 2. La prima si chiamerà Night Springs, come il TV Show in-universe, e viene descritta così: "Visioni e sogni. La finzione viene scritta e diventa realtà. La finzione collassa e resta solo testo su una pagina. Ecco quelle storie ambientate a… Night Springs. Giocate nei panni di vari personaggi del mondo di Alan Wake e vivete l’inspiegabile in diversi episodi autoconclusivi di Night Springs, una serie tv fittizia ambientata nel mondo di Alan Wake".

La seconda è, invece, Lake House, ambientata in una struttura misteriosa situata in riva a Cauldron Lake, costruita da un’organizzazione governativa indipendente per condurre ricerche segrete… finché qualcosa non va storto. In questa espansione, i giocatori esploreranno la Lake House e condurranno due avventure separate quando le realtà di Saga Anderson e di Alan Wake torneranno a scontrarsi.

Abbiamo già visto i requisiti hardware "da incubo" di Alan Wake 2, mentre neanche l'impatto prestazionale dovuto al Path Tracing è uno scherzo.