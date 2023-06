Alan Wake 2: non ci sarà la versione scatolata 'per guadagnare tempo per le rifiniture'

Remedy ha già chiarito in linea ufficiale che non ci sarà una versione nel tradizionale formato fisico scatolato per Alan Wake 2, nonostante si tratti di un progetto senz'altro di grosso calibro. Ora, in un'intervista a Eurogamer, rilasciata in occasione del Summer Games Fest, il creative director Sam Lake e il game director Kyle Rowley hanno chiarito i motivi che hanno portato a questa decisione, fondamentalmente sostenendo che evitare la fase di masterizzazione su disco permette di ottimizzare i tempi di rilascio, con le patch che possono così essere direttamente integrate nel download.

"Passare al formato solo digitale ci consente di avere più tempo per perfezionare il gioco", ha affermato Rowley. "In realtà, si tratta di un numero significativo di settimane in più per lo sviluppo. In caso contrario, il gioco che va sul disco ovviamente deve essere giocabile senza richiedere obbligatoriamente una patch".

"Non volevamo pubblicare qualcosa di cui fondamentalmente non fossimo orgogliosi. Speriamo in questo modo di poter offrire la migliore versione possibile del gioco". Queste dichiarazioni, tuttavia, non coincidono completamente con le FAQ ufficiali rese pubbliche nel momento dell'uscita del trailer di gameplay di Alan Wake 2.

Ecco cosa sosteneva Remedy in quel momento: "Per prima cosa, un gran numero di persone è passato solo al digitale. Puoi acquistare una PlayStation 5 senza un'unità disco e anche Xbox Series S di Microsoft è una console solo digitale. Non è, quindi, raro che vengano pubblicati giochi moderni solo in formato digitale. In secondo luogo, non rilasciare un disco aiuta a mantenere il prezzo del gioco a $ 59,99 / € 59,99 e la versione per PC a $ 49,99 / € 49,99. Infine, non volevamo spedire un prodotto su disco e contemporaneamente richiedere il download del gioco: non sarebbe stata un'ottima esperienza".

Alan Wake 2 è previsto per il 17 ottobre 2023.