Age of Empires IV uscirà in autunno: beta e trailer

Age of Empires IV, il nuovo ambizioso capitolo di una delle serie di strategici in tempo reale più amate, verrà rilasciato nel prossimo autunno su Xbox Game Pass e Steam. Microsoft e Relic Entertainment lo hanno annunciato in occasione del Fan Event di Age of Empires.

Age of Empires IV: annunciata la data di rilascio

Si tratta solo di uno dei tanti annunci fatti nel corso dell'evento. Ci sarà, infatti, un beta test prima del rilascio della versione definitiva del gioco, destinato, almeno inizialmente, ai membri del programma Age of Empires Insider. Sul sito ufficiale di Age of Empires viene spiegato come partecipare.

In Age of Empires IV ci saranno otto diverse fazioni, e ciascuna di queste andrà padroneggiata in un modo particolare con unità specifiche, edifici e caratteristiche proprie. La civiltà cinese, ad esempio, sarà in grado di produrre grandi armate composte sia da soldati con armi da sparo che da arcieri e da cavalieri con lance infuocate.

Il Sultanato di Delhi, invece, disporrà di elefanti per le battaglie, molto efficaci soprattutto nelle mischie. Un monaco sarà poi in grado di velocizzare la ricerca e gli aggiornamenti tecnologici, per una fazione che farà grande affidamento sul progresso.

I mongoli invece potranno spostare rapidamente la propria base e presidiare una diversa zona della mappa. Ci sarà anche la fazione degli inglesi, che dipenderà dalla raccolta del cibo, con una forte presenza degli arcieri, di castelli e strutture per la difesa. Le altre quattro fazioni sono ancora da annunciare.

Per quanto riguarda la campagna single player, invece, si rifarà a reali eventi storici e seguirà l'operato di Guglielmo di Normandia che, tra invasioni, ribellioni, battaglie e conflitti familiari, punta a conquistare il trono d'Inghilterra nell'XI secolo.

Nel corso dell'evento ci sono stati annunci anche per Age of Empires II Definitive Edition e Age of Empires III Definitive Edition. Per il primo ci sarà una nuova espansione che riguarderà le civiltà dell'Europa orientale (Dawn of the Dukes) e arriveranno le missioni storiche affrontabili in co-operativa. Per Age of Empires III Definitive Edition, invece, arriveranno la Civiltà Usa e le Civiltà africane, la prima con rilascio immediato (domani), mentre le Civiltà africane saranno introdotte entro la fine dell'anno.