Acquistate 1000 console Xbox Series X. Lo scopo? Rivenderle a un prezzo più alto

Come sanno bene gli appassionati, in questa stagione natalizia alcuni prodotti di recente introduzione sul mercato sono molto difficili da reperire. Questo vale a maggior ragione per le console di nuova generazione, che gli appassionati desiderano avere a casa sin dal day one. I motivi alla base dei ritardi nelle consegne non riguardano solamente l'alta domanda o i problemi di produzione dovuti alla crisi sanitaria, ma anche il cosiddetto fenomeno dello "scalping".

Gli scalper puntano a sfruttare la scarsa disponibilità di Xbox Series X e PS5

Uno dei principali gruppi di scalper ha annunciato nella giornata di domenica di aver acquistato 1000 console Xbox Series X allo scopo di metterle a disposizione dei suoi membri paganti. Ovviamente, rivendendole a prezzo più alto rispetto al prezzo di listino che, nel caso della nuova console Microsoft, è di 499 Euro.

CrepChiefNotify è una società che si occupa di rivendita di prodotti. Ha sede nel Regno Unito e usa un software che le permette di inserirsi nelle code per gli acquisti dei prodotti più richiesti e acquistarne il maggior numero di unità possibile. Alcuni rivenditori online, infatti, nei casi di elevata domanda strutturano delle code virtuali per distribuire le unità a disposizione nei loro magazzini.

CrepChiefNotify si era già vantato di essere riuscito ad acquistare 3500 unità di PlayStation 5 al momento del lancio. Agli oltre 1000 preordini che il gruppo aveva ottenuto a settembre, bisognava aggiungere infatti le 2.472 console PS5 acquistare nel giorno di debutto sul mercato della nuova console Sony.

Per poter fare parte della rete di rivendita bisogna pagare un abbonamento mensile dall'importo di £29.99. Secondo la sua pagina Facebook, l'organizzazione ha realizzato un profitto di oltre 2 milioni di sterline con i suoi utenti europei e, alla luce del successo che sta riscuotendo in questa stagione natalizia, ha in programma di estendere il servizio anche negli Usa.

Naturalmente quello di CrepChiefNotify è solo un esempio, con il fenomeno dello "scalping" che si sta intensificando in tutto il mondo. Diverse altre organizzazioni similari hanno acquistato grossi lotti di Xbox Series X e di PS5 per rivendere le console a un prezzo più alto. Si registrano fenomeni anche di rivendita di console da un gruppo di scalper a un altro. Un altro rivenditore del Regno Unito, CEX, ha fatto sapere di essere riuscito ad acquistare un grosso quantitativo di unità di PS5 a £ 650 (200 sterline in più rispetto al prezzo di listino) per poi rivenderle a £ 815. Come è evidente, i guadagni possono essere molto importanti.

Anche se in quest'ultimo caso non c'è stato utilizzo di bot per intrufolarsi nelle code, e quindi la pratica è completamente pulita, si tratta di operazioni che danneggiano gli appassionati, perché tendono a far aumentare i prezzi delle console riducendone drasticamente la disponibilità sui mercati tradizionali.