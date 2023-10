Marvel's Spider-Man 2 recensione: azione adrenalica e colpi di scena per Peter e Miles

A circa tre anni da Spider-Man: Miles Morales arriverà tra pochi giorni in esclusiva PlayStation 5 il nuovo Marvel's Spider-Man 2. Se avete giocato ai due capitoli precedenti, sappiate che questo nuovo titolo è in linea di continuità con i precedenti ma è più… tutto!





Dopo il primo gioco della serie incentrato su Peter Parker e il secondo su Miles Morales, in Marvel's Spider-Man 2 i due amichevoli Spider-Man di quartiere devono unire le forze per tenere sotto controllo una vivace New York, sempre più caotica e piena di attività, ma anche (e soprattutto) nemici.

Dopo il primo Spider-Man incentrato su Peter (e in cui iniziamo a prendere contatto con Miles), gli sviluppatori hanno saggiamente deciso di creare uno spin-off, di ottima fattura, incentrato proprio su Miles. Marvel's Spider-Man 2 non poteva che unire i due protagonisti, un'operazione che a nostro giudizio è riuscita al 100%: non era per niente facile mettere insieme due protagonisti tanto diversi, cercando di non far prevalere l'uno sull'altro: durante la storia proverete gusto a giocare sia con uno che con l'altro, a seconda del momento della narrazione.

Il gioco di azione-avventura sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment è subito familiare a chi ha giocato i due titoli precedenti, infatti le meccaniche di gioco sono le stesse, con la storia principale e diverse attività secondarie a farvi sparare ragnatele per tutta la città.

Insomniac ha però lavorato per espandere tali attività, dando modo sia a Peter che a Miles di non avere un attimo di tregua tra le missioni principali e tutte le cose che si possono fare, dallo sventare rapine a scattare foto degli edifici e degli angoli più iconici della Grande Mela. A questi si aggiungono gli enigmi e le solite incursioni per liberare basi nemiche.

Non vogliamo ovviamente spoilerarvi nulla, ma Marvel's Spider-Man 2 è un concentrato di divertimento e azione adrenalinica che parte subito con il botto. La storia è il prosieguo di quanto visto in Miles Morales, ma neanche il tempo di riprenderci la mano che si parte con uno scontro "fuori di testa" con SandMan tra gli edifici newyorkesi. Ed è il primo "cattivo" da affrontare, e nemmeno quello più temibile, perché dalla giungla più fitta ecco spuntare un nuovo villain, il cacciatore Kraven alla ricerca di una sfida.

Sfida che trova in quel di New York, popolata non solo dai due Spidey ma anche dai loro nemici e da una setta che dà non pochi grattacapi ai nostri protagonisti. Il tutto avviene mentre Miles e Peter cercano tra mille difficoltà di portare avanti le loro vite, il primo da studente e adolescente, il secondo da uomo più maturo che sta cercando di trovare una sua collocazione in un mondo che non prevede permessi premio per i supereroi. E qui ci fermiamo, ma sappiate che si ripresenterà anche una vecchia conoscenza di Peter, con un segreto dai risvolti tutti da scoprire che avrà un importante ruolo per il finale del gioco e il futuro della serie.

Da Peter a Miles, da Miles a Peter, ma anche insieme

Marvel's Spider-Man 2, due come i protagonisti di questo gioco, tra cui passare per seguire le rispettive storie, spesso intrecciate. Gli sviluppatori consentono di diventare Peter o Miles in pochissimi secondi, basta accedere all'app su cui arrivano le richieste d'aiuto della popolazione e tenere premuto il tasto quadrato sul controller. Alcune missioni le può fare solo Miles, alcune solo Peter, ma quando le cose si fanno complicate e difficili, i due eroi entreranno in azione insieme, anche se chiaramente voi potrete controllarne uno solo.

L'uso dei due Spider-Man è stato reso ancora più spettacolare e avvincente, perché ognuno ha il suo albero di progressione delle abilità, oltre a uno comune. Come negli altri capitoli i punti esperienza vi permetteranno di sbloccare nuove tecniche per rendere i vostri scontri corpo a corpo con nemici principali e comuni più scenografici che mai.

Miles conta su alcune abilità Venom "elettrizzanti", Peter su alcuni supporti robotici e meccanici, oltre a tutte le mosse di base. Tutto è potenziabile e migliorabile, e c'è davvero molta varietà anche se nelle fasi concitate degli scontri più duri ci siamo trovati a pigiare un po' i tasti insieme frenticamente, tra colpi modesti e combo di grande impatto visivo e sostanziale. Un mix bello e letale.

A volte è bello ritrovarsi in uno scontro a New York e veder arrivare l'altro Spider-Man pronto a darvi una mano, e la storia fa sì che dobbiate usare i due uomini-ragno in modo proporzionato, non potrete usare uno e snobbare l'altro.

Un'importante novità su cui non si può sorvolare, e scusateci il gioco di parole, è certamente la tuta alare che i due ragni possono usare spostarsi in una New York più ampia di quella vista in passato. Spostarsi senza questo utile add-on, viaggi rapidi che sbloccherete nel corso del gioco a parte, diventerebbe un po' tedioso.

La nuova mappa è due volte più grande rispetto al primo capitolo della serie, ci sono nuovi quartieri ricchi di vita, come Brooklyn e Queens, e questo vi dà modo imbattervi in ambienti molto diversi tra loro, ma soprattutto amplia il gameplay con missioni che, ad esempio, si svolgono sui fiumi che attraversano New York.

Usare la tuta alare per cambiare quartiere è una vera goduria perché gli sviluppatori di Insomniac hanno introdotto le correnti, dei tunnel da seguire per muoversi ad altissima velocità, come se foste una Formula 1 sul rettilineo. La tuta alare si può usare in qualsiasi momento e, al fine di permettervi di sfruttarla anche in aree dove non ci sono questi canali d'aria, sono state sparse per la città delle enormi fionde tramite cui lanciarsi nel cielo e un sistema di ventole che spara aria verso l'alto.

Missioni, tanta varietà anche per le secondarie

Qualche parola va dedicata alla storia, con le sue missioni principali, e le attività secondarie. La storia è una bomba e le missioni principali sono tante, spettacolari e variegate. Non c'è altro modo di dirlo, la trama ci è piaciuta tanto perché oltra a permettere ai due Spider-Man di usare appieno le loro caratteristiche peculiari, entra nell'animo dei protagonisti (e dei nemici) come mai prima. Non solo, anche i loro affetti più cari guadagnano maggiore profondità e spessore in questo capitolo.

Le missioni secondarie erano il vero punto debole dei giochi precedenti, piuttosto ripetitive e non così ampie. Si vede che i ragazzi di Insomniac hanno lavorato per limare questa pecca e, nel limite del possibile, ci sono riusciti: c'è più varietà, ci sono più cose da fare rispetto al passato.

Risolvere enigmi, trovare casse o altre cose con strumenti utili, scovare covi nemici e neutralizzarli sono attività che ritroviamo anche in Marvel's Spider-Man 2, ma si vede che si è cercato con alcune missioni correlate di introdurre maggiore varietà. Insomma, non possiamo che promuovere quanto proposto, curiosi di capire come un prossimo capitolo potrebbe fare meglio, tanto nella storia quanto nel resto.

Grafica migliorata e funzionale al gioco, con ray tracing di default

Dal punto di vista dell'aspetto grafico, lo stile e quello di sempre e la qualità grafica ci ha lasciato abbastanza soddisfatti, anche se possiamo dire che è simile a Miles Morales, con qualche miglioramento sparso. Il gioco ci ha proposto due modalità grafiche, Fedeltà e Prestazioni.

La prima punta ai 30 fps e nel nostro uso si è dimostrata godibile, seppur con qualche leggera incertezza uscendo dalle scene d'intermezzo destinata a essere limita con le patch. La modalità Prestazioni punta invece ai 60 fps e va a incidere sulla qualità, ma non in modo così marcato. Entrambe le modalità grafiche hanno il ray tracing attivo di default, non si può disattivare.

Di seguito potete vedere come si comportano le due modalità: le differenze si scorgono nelle scritte lontane e nelle pozzanghere, dove l'effetto di ray tracing è meno impattante nella modalità Prestazioni. Quest'ultimo ci ha dato la sensazione di grafica un po' più cartoon, specie le texture della vegetazione, ma in linea di massima il gioco è godibilissimo in ambedue le impostazioni proposte.

Modalità Fedeltà - Clicca per ingrandire

Modalità Prestazioni - Clicca per ingrandire

La tecnologia ray tracing implementata in Marvel's Spider-Man 2 è commisurata all'hardware di PS5 e lontana da alcuni blockbuster sul mercato, ma si può apprezzare sulle vetrate dei palazzi oppure osservando i riflessi in uno stagno.

Durante la prova il gioco è stato aggiornato con un una patch "Day 0" che ha apportato una maggiore ottimizzazione tecnica e miglioramenti extra sull'illuminazione dei personaggi e sull'animazione di un personaggio.

È pianificata una patch aggiuntiva in prossimità del lancio del gioco che richiederà l'update all'ultima versione del software di sistema di PlayStation. L'aggiornamento aggiungerà un mix audio specifico per il Dolby Atmos e risoluzione di bug minori. Insomniac e Sony promettono di continuare a ottimizzare il titolo nel corso delle prossime settimane.

Dal punto di vista dei caricamenti, non ci sono mai interruzioni, tutto avviene senza intoppi andando a sfruttare la sinergia con l'SSD di PlayStation 5. Sul fronte audio la resa del gioco è notevole, così come l'uso del DualSense 5, con il feedback aptico e l'uso dei grilletti adattivi che restituiscono una maggiore immersione nel gameplay.

Conclusioni

Avendo già apprezzato i due capitoli su PC, non possiamo che dare un parere ampiamente positivo su Marvel's Spider-Man 2: se avete già giocato ai due capitoli precedenti, non potete lasciarvelo sfuggire, anche solo per seguire la storia, che compie un ulteriore balzo di qualità.

Chi non ha giocato i primi due giochi va chiaramente a perdere qualcosa, ma si trova davanti a un titolo decisamente divertente e ben confezionato, in cui i ragazzi di Insomniac Games hanno riversato la loro creatività e abilità.

Da un punto di vista prettamente di gameplay, Marvel's Spider-Man 2 si mantiene in linea di continuità con i due giochi precedenti: qualcuno direbbe che la "minestra è sempre quella", ma non bisogna per forza cambiare una formula vincente, il gioco è godibile ed esaltante, sia nelle meccaniche che per quanto riguarda gli scontri corpo a corpo: l'adrenalina in certi frangenti sale ad altissimo livello. Se poi dovessimo fare uno spoiler, e dire che userete non solo Peter e Miles, nonché un Peter "potenziato", ma anche un altro protagonista dell'Universo dei comics Marvel (avrete già capito...), allora preparatevi a ore di estrema goduria.

Rispetto ai due capitoli precedenti Marvel's Spider-Man 2 appare più vario, sebbene il gioco non cambi: si vola da una parte all'altra di un'affollata New York, si aiutano le persone, si combatte con i nemici e ci si trova in missioni secondarie a risolvere enigmi e rompicapo di vario genere.

Bella la grafica, l'abbiamo trovata fluida anche nella modalità qualitativa più elevata, salvo qualche incertezza nelle scene d'intermezzo. Insomma, Marvel's Spider-Man 2 promette divertimento e una storia avvincente, e ci riesce appieno: il tutto senza snaturare il gioco che milioni di appassionati hanno amato in passato. Il rischio era che Insomniac rivoluzionasse qualcosa di difficilmente modificabile e non l'ha fatto, e questo è assolutamente un bene per un franchise che convince ancora più che in passato.