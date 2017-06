Wolfenstein 2 e The Evil Within 2 annunciati alla conferenza Bethesda

L'annuncio più rilevante è stato quello di Wolfenstein II: The New Colossus, ancora una volta sviluppato dallo studio svedese MachineGames. Basato su id Tech 6, questo seguito vede i giocatori combattere in un Nord America invaso dalle forze naziste in una missione per reclutare nuovi leader per la resistenza. Si combatterà contro i nazisti in location iconiche come Roswell, il New Mexico, New Orleans e una Manhattan post-apocalittica.

Ci saranno nuove armi e nuove combinazioni per il dual wield, insieme a nuove abilità, per affrontare l'esercito nemico formato da cyborg e über soldati. Dopo l'uccisione del generale nazista Deathshead, il nemico si ricompatta e consolida ulteriormente il suo dominio. Ma BJ Blazkowicz, detto anche Terror-Billy, continuerà a combattere, è l'ultima speranza per la resistenza. Wolfenstein II: The New Colossus uscirà il 27 ottobre per PC, PS4 e Xbox One.

Torna The Evil Within, insieme al suo protagonista, il Detective Sebastian Castellanos. Il quale vivrà un nuovo incubo, nella speranza di salvare la figlia da un mondo di tenebre e minacce infernali. Come al solito bisogna prenderà confidenza con armi non convenzionali e trappole, e cercare di farsi largo fra le ombre. The Evil Within 2 arriverà venerdì, e sottolineiamo venerdì, 13 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.

Dishonored: La Morte dell'Esterno è la prima avventura stand-alone ambientata nello scenario partorito da Arkane Studios. Dopo aver rincontrato il suo mentore, il leggendario assassino Daud, la nuova protagonista Billie Lurk dovrà esplorare il ventre più oscuro di Karnaca e compiere l'assassinio definitivo, quello dell'Esterno. Arriverà il 15 settembre su PC, PS4 e Xbox One.

DooM VFR è un gioco per la realtà virtuale che permetterà ai giocatori di vivere alcuni degli elementi di gioco della celebre serie, per esempio sfidare i terribili Mancubus, con i visori PlayStation VR e HTC Vive.

Fallout 4 VR era già stato rivelato in precedenza: permetterà di rivivere l'intera esperienza del noto action rpg in realtà virtuale tramite HTC Vive. Arriverà nel corso dell'autunno.

Il Creation Club è invece una raccolta di contenuti completamente nuovi per Fallout 4 e Skyrim provenienti dall'interno di Bethesda e dai migliori creatori della community.

Intravisto nel primo filmato di presentazione di Nintendo Switch, Skyrim per la nuova console ibrida diventa realtà dopo la conferenza Bethesda. Conferma tutte le caratteristiche di gameplay del gioco originale e supporta gli amiibo. Questi ultimi, nello specifico, sbloccheranno l'equipaggiamento in stile Zelda.

Si è parlato molto anche delle più recenti novità per Quake Champions: prima fra tutte l'introduzione di BJ Blazkowicz. Ci sono nuove armi, mappe e caratteristiche di gioco. La Closed Beta, inoltre, continuerà ad essere accessibile per tutti i giocatori registrati.

Infine, le novità su The Elder Scrolls (anche se ci si aspettava un nuovo capitolo per la serie principale che, per il momento, non arriva). The Elder Scrolls: Legends – Eroi di Skyrim è l'espansione del noto gioco di carte collezionabili. Urli e Compagni sono le principali novità al gameplay. I primi, esattamente come in Skyrim, hanno tre livelli di potenza. Se in Skyrim era possibile migliorare un Urlo trovando le Parole del Potere, in Legends gli Urli migliorano con l'uso. I Compagni, invece, rappresentano una variante dell'abilità Tramutazione introdotta con La caduta della Confraternita Oscura. Eroi di Skyrim, inoltre, introduce alcuni dei nostri personaggi preferiti di The Elder Scrolls V: Skyrim, tra cui Aela la Cacciatrice, J'Zargo e Delphine, nonché alcuni draghi leggendari, come Alduin e Paarthurnax. Per quanto riguarda The Elder Scrolls Online è appena arrivata la nuova espansione Morrowind, mentre si aspettano Horns of the Reach e Clockwork City.