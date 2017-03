Warhammer 40.000: Dawn of War III ha una data

Relic Entertainment e SEGA Europe hanno annunciato che Warhammer 40.000: Dawn of War III sarà disponibile su PC dal 27 aprile. Accanto all’edizione standard ci saranno anche in due edizioni pensate per i collezionisti. La Collector’s Edition includerà il disco di gioco in versione premium, un art card lenticolare, una replica del Godsplitter Daemon Hammer, tre stemmi delle fazioni e il Masters of War Skin Pack. In alternativa si potrà optare per la Limited Edition, che conterrà il disco di gioco in versione premium, l’art card lenticolare e la colonna in formato digitale.

Gli utenti che effettueranno il pre-order otterranno il Masters of War Skin Pack e una collezione di tre skin cosmetiche per i Super Walker Elite: la skin Dark Queen per Lady Solaria (Imperial Knight), la skin Ghost Seer per Farseer Taldeer (Wraithknight) e la skin Big Kustom per Beauty (Morkanaut).

“Siamo felici di far sapere ai fan che non dovranno aspettare ancora molto per tornare in battaglia”, ha commentato Philippe Boulle, game director di Dawn of War III. “Tutto il team non vede l’ora di riportare in scena Dawn of War, più grande e migliore di quanto sia mai stato”.

Dawn of War III immerge i giocatori nella brutalità crescente di una guerra galattica, dove potranno condurre un’unità di eroi d’elite e degli eserciti colossali fino alla vittoria, o all'oblio. Space Marine, Eldar e Orki combatteranno una guerra ancora più cupa e terrificante rispetto alle precedenti.

In Dawn of War III troviamo l'incontro tra le canoniche truppe di fanteria e le cosiddette unità elite, le quali si caratterizzano per una progressione in stile rpg. A queste due tipologie si sommano le "super unit", di dimensioni molto generose, fra le più grandi mai viste in un RTS Relic.