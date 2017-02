Viaggio a Un'Goro, la prossima espansione di Heartstone arriva all'inizio di aprile

Blizzard ha ufficialmente annunciato la prossima espansione del gioco di carte Hearthstone: si chiamerà Viaggio a Un'Goro e sarà rilasciata nella prima parte del mese di aprile, introducendo nuovi contenuti e nuove meccaniche di gioco. Il nome è ispirato ad una famosa zona del mondo fittizio di World of Warcraft, caratterizzata da una jungla infestata di dinosauri. Viaggio a Un'Goro introdurrà 135 nuove carte nel gioco.

L'espansione, come detto, porterà anche nuove meccaniche: la prima "Adattamento", permette al giocatore di scegliere una tra tre statistiche casuali o opzioni di abilità da assegnare ad una creatura una volta che entra in gioco, mentre le carte "Missione" attivano il loro effetto devastante non appena sono stati soddisfatti determinati requisiti. E' presente, inoltre, il nuovo tipo "Elementale" per le creature che va a affiancarsi a Draghi, Murloc e Pirati come tema attorno al quale organizzare un mazzo.

La modalità "Adattamento" avrà l'effetto di innalzare la casualità del gioco, e alcune card "Missione" dovrebbero essere più facili da conquistare rispetto a quelle leggendarie. E' comunque difficile ora poter immaginare come nel concreto Journey to Un'Goro possa effettivamente mutare il gioco per come lo conosciamo oggi.

Blizzard andrà inoltre ad svelare nuove carte il prossimo 17 marzo in attesa del rilascio dell'espansione. La società ha inoltre promesso pacchetti di carte gratuiti, valuta virtuale in-game e polvere di crafting nelle settimane precedenti al lancio, che dovrebbe cercare di compensare, almeno in parte, il più alto prezzo complessivo che sarà necessario corrispondere per collezionare tutte le nuove carte del 2017 rispetto a quanto richiesto nel 2016.