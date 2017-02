Valve seguirà un approccio da 'machine learning' per combattere il cheating in Counter-Strike

Counter-Strike Global Offensive è uno dei titoli alla base della rapida crescita del fenomeno degli eSport, oltre che il secondo gioco in assoluto più giocato su Steam (dopo DOTA 2). Fattori che lo rendono particolarmente ambito per gli attacchi dei cheater, con diversi sviluppatori che lavorano continuamente per fornire ai giocatori i sistemi più all'avanguardia per superare il sistema di anti-cheating di Valve.

Anti-cheating che, a sua volta, è basato su tecnologie sempre più avanzate, che sfruttano alcuni dei principi più recenti del machine Learning e che sono alla base dei più sofisticati sistemi di intelligenza artificiale. Su Reddit si trova a questo proposito una discussione molto interessante sul tema, all'interno della quale un utente ha chiesto a Valve perché non viene applicato un sistema di rilevazione automatica dei spinbot. Si tratta di bot che fanno la loro comparsa nei punti sensibili della mappa uccidendo tutti i soldati interpretati dai giocatori che si trovano nei dintorni.

Altri utenti hanno replicato aggiungendo che non dovrebbe essere così complicato rilevare un comportamento così innaturale e talmente efficace. Ciò potrebbe essere vero, secondo quanto ha replicato uno sviluppatore della stessa Valve in quel Reddit, ma allo stesso tempo potrebbe non essere l'approccio migliore. Proprio perché il problema da risolvere è alla base più complesso di così.

"Ogni rilevamento di spinbot provoca una sorta di corsa agli armamenti tra noi e gli sviluppatori di cheat", ha scritto il tecnico di Valve. "Se riescono a individuare i principi dell'euristica con cui si è rilevato lo spinbot possono migliorare il cheat e il problema ritorna. Quello che dobbiamo adottare, invece, è un approccio da machine learning, ovvero allenare continuamente un classificatore che sia in grado di percepire le differenze tra i giocatori molto bravi e i cheat nel corso del tempo".

Il sistema di intelligenza artificiale a cui allude il portavoce di Valve sarebbe in grado di rilevare le differenze e i miglioramenti di questi software e bloccarli in maniera automatica senza altri interventi dei tecnici della software house di Bellevue.

"Il processo di allenamento, formazione, raccolta e classificazione di questa mole di dati, però, ha un impatto notevole sull'hardware, il che significa che bisognerebbe accostare un computer dedicato rispetto alla macchina che funge da server per gestire normalmente la partita. Non è possibile dire se ci sarà cheating a priori, quindi bisognerebbe contemporaneamente monitorare il comportamento di tutti e dieci i giocatori".

Ogni giorno vengono giocate più di un milione di partite di CS GO e questo vuol dire stanziare un data center capace di alimentare migliaia di core di CPU, specifica ancora il tecnico. Secondo quanto sostiene quest'ultimo, Valve ha già iniziato a lavorare in questa direzione e sta analizzando il sistema di anti-cheating approntato da Blizzard per Overwatch. Questo si basa sul reporting manuale da parte degli appassionati di una community che si gestisce autonomamente e lavora costantemente nel monitoraggio del comportamento dei giocatori. Mettere insieme l'approccio da intelligenza artificiale a quello diretto, quindi, potrebbe essere la soluzione giusta per lo shooter a squadre di Valve.