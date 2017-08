Uncharted: L'Eredità Perduta è adesso disponibile

Sony Computer Entertainment comunica che è disponibile nei negozi Uncharted: L’Eredità Perduta, attesa espansione stand alone che per la prima volta non avrà per protagonista il cacciatore di tesori Nathan Drake.

“Noi di Naughty Dog non ci imbarchiamo in un progetto se non pensiamo di avere una storia che valga la pena raccontare e nuove sfide da affrontare”. Queste sono le parole di Kurt Margenau e Shaun Escayg, rispettivamente Game e Creative Director del gioco, che raccontano perfettamente la filosofia che sta alla base del lavoro del team di sviluppo californiano e che ha reso Uncharted uno dei franchise più accalamati in tutto il mondo.

Negli ultimi dieci anni i videogiocatori hanno avuto la possibilità di vestire i panni del protagonista storico del franchise, Nathan Drake, diventato ben presto un’icona del mondo PlayStation. In quest’ultimo episodio, Naughty Dog ha riservato una grande sorpresa per tutti i giocatori. Uncharted: L’Eredità Perduta è infatti un nuovo e appassionante viaggio all'insegna del pericolo e dell'azione nel quale, per la prima volta nella saga, Nathan Drake non è presente, ma lascia la scena a due protagoniste femminili di tutto rispetto: Chloe Frazer e Nadine Ross.

“Con Chloe Frazer e Nadine Ross sapevamo di avere tra le mani qualcosa di speciale e il team aveva voglia di creare un’altra avventura grandiosa”, dichiarano Kurt Margenau e

Shaun Escayg. “Per noi Uncharted non ha mai avuto un solo personaggio. Nel corso degli anni abbiamo descritto i caratteri particolari e diversi di tanti protagonisti della saga. Ognuno di noi ha il suo personaggio preferito all’interno di essa, quindi Uncharted: L’Eredità Perduta rappresentava l’occasione giusta per puntare i riflettori su due personaggi molto amati, per dare loro un trattamento in pieno stile Uncharted”.

Affiancati da Nadine Ross, i giocatori vestiranno quindi i panni dell’affascinante Chloe Frazer e si muoveranno tra torri, rupi, meravigliosi paesaggi indiani, nella mappa più vasta mai creata per un capitolo di Uncharted.

Chloe è una temuta cacciatrice di tesori, già apparsa in Uncharted 2: Il covo dei ladri e in Uncharted 3: L’Inganno di Drake. Nel tempo si è guadagnata una fama leggendaria grazie alle abilità di combattimento e alle sue capacità al volante. Nadine al contrario si distingue per la calma e l’approccio calcolatore con cui affronta ogni missione. Dopo essere stata a lungo la leader della Shoreline, l’organizzazione sudafricana assoldata da Rafe Adler in Uncharted 4: Fine di un Ladro, deciderà di dare una svolta alla propria vita.

Le due protagoniste dovranno allearsi per recuperare un antico manufatto indiano e sottrarlo alle grinfie di Asav, uno spietato speculatore di guerra. Sullo sfondo dei monti Ghati occidentali dell'India, Chloe e Nadine dovranno così imparare a collaborare per rintracciare il manufatto e avere la meglio sull'agguerrita concorrenza, prima che la regione sprofondi nel caos.

Uncharted: L’Eredità Perduta è disponibile ad un prezzo consigliato di €40.99 in formato fisico e €39.99 in formato digitale. Qui di seguito potete apprezzare il trailer di lancio.