Una foto conferma il titolo del nuovo Assassin's Creed

Su Reddit è stata pubblicata una foto che conferma la versione speciale Gold di Assassin's Creed Origins, il prossimo capitolo della popolare serie che con ogni probabilità sarà svelato in forma definitiva la prossima settimana in occasione dell'E3 di Los Angeles.

Da informazioni precedentemente emerse Assassin's Creed Origins sarà ambientato nell'Antico Egitto e racconterà le origini della gilda degli assassini come ancora di salvezza per popolo di Israele schiavizzato dagli Egizi. Nella parte di storia contestualizzata nell'Antico Egitto ci saranno due personaggi protagonisti, un uomo e una donna, mentre un terzo protagonista si troverà nel mondo moderno, dove i giocatori troveranno una mappa grande come quella dell'intero Assassin's Creed III.

Origins sarà molto diverso rispetto al passato della serie, offrendo delle caratteristiche di gioco e una portata paragonabili a quelle dei giochi di ruolo con mappa molto grande come Skyrim. Perlomeno stando alle indiscrezioni, Ubisoft vuole invertire la rotta che ha portato al declino della serie prima con Unity e poi con Syndicate. Ubisoft ha voluto rilasciare troppi capitoli a distanza eccessivamente ravvicinata, ma per Origins si è presa il tempo necessario per creare un prodotto veramente nuovo. Nel 2016, infatti, non è stato rilasciato un capitolo della serie principale, come invece è avvenuto negli anni precedenti.

Molte caratteristiche di gioco tipiche della serie come i salti della fede e le battaglie navali non torneranno in Origins. L'esplorazione della mappa sarà differente, mentre le imbarcazioni fungeranno semplicemente da trasporti. La parte multiplayer sarà ridotta all'osso.

Il progetto è affidato allo studio di Québec di Ubisoft, il quale si è sforzato di ambienti di gioco vivi e credibili, in grado di accogliere azioni stealth interessanti sul piano strategico. Il sistema di combattimento tipico della serie ci sarà comunque, e rimarrà possibile personalizzare l'equipaggiamento dei personaggi protagonisti.

Il gioco dovrebbe avere tre skill tree e portare il giocatore a fare delle scelte riguardo al progresso dei personaggi, visto che non sarà possibile sbloccare tutte le abilità.

Tornando alla foto pubblicata su Reddit si evincono altri particolari: innanzitutto, che ci sarà un Season Pass. Si nota come nella Gold Edition sia incluso anche un DLC chiamato "I segreti delle prime Piramidi", oltre che la Steelbook. Inoltre, nell'artwork si scorge il protagonista armato di scudo e arco, e accompagnato da un'aquila. Potrebbero essere tutti indizi sulle nuove meccaniche di gioco.

Ne sapremo sicuramente di più in occasione della conferenza Ubisoft all'E3, che si terrà il 12 giugno quando in Italia saranno le 22.