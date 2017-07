Un fan ha ricostruito una parte di World of Warcraft in VR

Mentre alcuni giochi di ruolo come The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4 arriveranno presto nella versione in realtà virtuale, Blizzard non prevede ancora un tale tipo di trattamento per quello che rimane uno dei MMORPG più famosi, World of Warcraft.

Originariamente creato dall'utente Puffycheeks in Unity, questo concept è stato mostrato sul canale dell'utente di YouTube Ultra, Jason Trenkoski. Si tratta di una trasposizione della città di Dalaran in realtà virtuale, in cui la famosa città di WoW è esplorabile grazie a un visore HTC Vive.

Il video è molto lungo perché esplora ogni centimetro della città: si passa dal livello della strada alla visione dall'alto. L'obiettivo degli autori è stato quello di catturare il fascino delle esperienze in realtà virtuale, la nostalgia dell'originale WoW nella maniera più immersiva possibile. Non si tratta ancora di un qualcosa di giocabile, ma semplicemente di un rifacimento in 3D della famosa città che i suoi autori definiscono come una semplice “walking experience”. Ovviamente spetta, infatti, a Blizzard realizzare una versione VR effettivamente funzionante di WoW.

"Per il momento vogliamo convertire altre mappe", ha detto Trenkoski a GamesBeat. "Il nostro obiettivo non è quello di creare un gioco vero e proprio ma, una volta che il nostro lavoro sarà completato, ci piacerebbe implementare un'esperienza co-op o qualcosa del genere".