Un bonus per chi effettua il pre-order di Total War: Warhammer II

The Creative Assembly ha annunciato che la barbarica Norscans sarà la nuova razza giocabile di Total War: Warhammer II. Chi prenoterà il gioco attraverso i rivenditori aderenti all’iniziativa, o chi lo deciderà di acquistarlo nella settimana di lancio, otterrà in forma gratuita il Norsca Race Pack.

“Nella gelida penisola di Norsca, nel lontano nord, tribù barbariche servono oscure divinità attraverso la caccia e il saccheggio”, si legge nella descrizione ufficiale. “Induriti da implacabili e fredde tempeste e dalle bestie mostruose di queste aride terre, i Norscans esistono solo per portare distruzione”.

Il pacchetto introduce due nuove fazioni giocabili, guidate dai Leggendari Lords. Gli utenti potranno intraprendere missioni di caccia di mostri, comandare unità feroci composte da War Mammoths e Skin Wolves, e costruire altissimi monoliti per ottenere il favore delle oscure divinità.

Total War: Warhammer II svelerà i misteriosi continenti a ovest del Vecchio Mondo e i giocatori parteciperanno a battaglie al comando di quattro nuove razze iconiche provenienti dal mondo di Warhammer Fantasy Battles, tra cui gli Alti Elfi, gli Elfi Oscuri, gli Uomini Lucertola.

Nel corso dell’avventura bisognerà battersi per il controllo dell'instabile Grande Vortice, che da millenni sovrasta l'Ulthuan, la terra natia degli Elfi. In base alle proprie motivazioni, ogni razza avrà come obiettivo la preservazione o la distruzione del Grande Vortice da raggiungere con il compimento di rituali arcani che culmineranno in un evento finale catastrofico.

Vi ricordiamo che Total War: Warhammer II sarà disponibile dal 28 settembre su PC. Di seguito un nuovo trailer.