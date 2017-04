Titanfall 2 gratuito nel fine settimana

È adesso in corso il free weekend di Titanfall 2, il noto sparatutto multiplayer sviluppato da Respawn Entertainment. Potete provare liberamente per tutto il fine settimana la versione PC trial di Titanfall 2 tramite Origin.

Titanfall 2 si basa sulle stesse caratteristiche apprezzate nel primo capitolo, velocità e gameplay avvincente tra Pilota e Titan, e introduce la campagna single player. Quest'ultima indaga il legame unico che si crea tra uomo e macchina. È giocabile offline e permetterà di visitare la Frontiera nei panni di un soldato della Milizia con il sogno di diventare un Pilota. In trappola dietro le linee nemiche, i giocatori dovranno affidarsi all’aiuto di un Titan veterano per compiere una missione non destinata a loro. In multiplayer, Respawn continua ad evolvere il proprio gameplay per offrire una esperienza di gioco ancora più convincente grazie a sei nuovi Titan, abilità dei Piloti, più opzioni di personalizzazione e un sistema di progressione che renderà molto felici i giocatori.

Per tutti i dettagli su Titanfall 2 consultate la recensione.