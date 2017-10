The Evil Within 2 adesso disponibile

A partire da oggi è disponibile nei negozi The Evil Within 2, nuovo capitolo della serie survival horror ideata da Shinji Mikami in collaborazione con Tango Gameworks. Il secondo episodio è stato diretto dal game designer John Johanas, con Mikami nelle vesti di produttore e supervisore creativo.

“Con The Evil Within 2 abbiamo voluto dare ai fansun valido motivo per ritornare nel mondo dello STEM, un luogo infernale che nessuno intende nuovamente visitare”, ha dichiarato John Johanas.

“Per il sequel abbiamo utilizzato un approccio ancora più aperto per incoraggiare una maggiore libertà di esplorazione e consentire ai giocatori di scegliere in modo in cui giocare. I giocatori dovrebbero davvero prepararsi per sopravvivere".

Il protagonista Sebastian Castellanos deve nuovamente affrontare orrori indescrivibili nati dall'incubo del famigerato STEM. Tuttavia, questa volta la sua missione è personale: sta cercando la figlia Lily che pensava di aver perso anni fa. È una corsa contro il tempo mentre il mondo intorno a lui si disgrega. Sebastian deve trovare Lily prima che lo STEM collassi e li inghiotta per sempre.

Ma Sebastian non deve solo affrontare le grottesche creature che si aggirano per le strade di Union per trovare Lily; lo STEM è un mondo che può essere piegato e distrutto dalla volontà di una manciata di squilibrati individui. E il vero orrore potrebbe nascere dagli uomini intrappolati all'interno, come il contorto fotografo Stefano e il "giusto" sacerdote Theodor, entrambi intenti a piegare l'indebolito sistema alle loro volontà.

La colonna sonora, realizzata dal compositore giapponese Masatoshi Yanagi può essere ascoltata su Spotify, iTunes e Amazon. The Evil Within 2 è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. È possibile trovare ulteriori informazioni qui. Di seguito il trailer di lancio e un video con i primi quindici minuti di gioco.