The Banner Saga torna su Kickstarter

42 giorni per raccogliere 200 mila dollari: è questo l'obiettivo di Stoic con la nuova campagna su Kickstarter: come aveva fatto con i precedenti due The Banner Saga, infatti, intende produrre il capitolo conclusivo della serie con il crowdfunding. A distanza di 5 anni dalla prima campagna di Stoic su Kickstarter, The Banner Saga 3 è infatti adesso in sviluppo per PC e Mac e arriverà su Steam e GOG.com.

The Banner Saga è stato concepito sin dall'inizio come una trilogia e racconta un'emozionante e innovativa storia ad ambientazione vichinga. Si caratterizza per bellissimi fondali 2D disegnati a mano. Le scelte dei giocatori hanno delle conseguenze sulla storia, mentre il sistema di combattimento è a turni. I giocatori devono prendere delle decisioni difficili e determineranno il destino di personaggi e storie, il tutto nello scenario della mitologia Norrena e con una storia che riguarda la cultura vichinga.

I giocatori hanno modo di costruire il proprio roster di 40 personaggi, ognuno con le proprie abilità e il proprio stile di combattimento. Un roster ben assemblato vale di più rispetto al valore di tutti i membri che lo compongono. The Banner Saga, infatti, continua a mettere enfasi sulla tattica piuttosto che sulla forza bruta.

Come al solito, The Banner Saga rimane un gioco destinato a chi ama l'arte, la storia e la strategia.

“Torniamo alle origini e a Kickstarter, dove tutto è cominciato. Nel 2012, i sottoscrittori sono stati essenziali per dare vita alla saga, sfondando il tetto minimo di finanziamento che ci eravamo dati e permettendoci di aumentare le dimensioni, la fidelizzazione e i valori di produzione di Banner Saga”, spiega John Watson, co-fondatore e direttore tecnico di Stoic. “Siamo orgogliosi di essere indipendenti, e nonostante il fantastico supporto fornitoci dal nostro editore, Versus Evil, non accettiamo finanziamenti esterni per la nostra saga, e vorremmo che il supporto di Kickstarter ci permettesse di aggiungere funzionalità non accessibili con il nostro budget attuale.”