Tencent, valore di mercato superiore ai 500 miliardi di dollari

E' un dato di fatto noto ormai da tempo, ma adesso Tencent è ufficialmente la compagnia cinese più importante nel campo del gaming e della tecnologia. Lo riporta il sito di informazione finanziaria Seeking Alpha, che afferma come il valore di mercato del colosso cinese sia ormai superiore ai 500 miliardi di dollari.

Quindi, nettamente più alto rispetto a quello delle varie Electronic Arts, Activision Blizzard, Ubisoft e Take-Two. Non dipende esclusivamente dai videogiochi, perché Tencent eroga una serie di servizi in Cina relativamente a smarpthone, applicazioni come WeChat e social network.

Allo stesso tempo, però, possiede Riot Games, ovvero la software house che cura League of Legends, il titolo di eSport più importante al mondo, e quote importanti in Epic Games (Unreal Engine), Supercell (Clash Royale), Frontier Developments (Elite Dangerous) e Activision Blizzard (Call of Duty, Destiny, Overwatch). Recentemente Tencent ha manifestato interesse anche verso l'acquisizione di Bluehole, la software house coreana che produce PlayerUnknown’s Battlegrounds.