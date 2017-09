Stuttering con Windows 10 Creators Update: come risolvere

Secondo un post del Support Engineer di Microsoft, Paul "Jesse Pinkman" Aaron, i recenti problemi di stuttering che si verificano con alcuni videogiochi su Windows 10 sono stati originati dal Creators Update. C'è un workaround su MSPoweruser, secondo il quale in certi casi basterebbe disabilitare Xbox Game DVR per risolvere il problema. "Certi giocatori sostengono che disabilitare Xbox Game DVR risolve il problema, ma non funziona per tutti", si legge.

"Abbiamo lavorato sulle segnalazioni e abbiamo identificato la possibile causa dello stuttering per alcuni dei casi segnalati", ha invece scritto Aaron. "Abbiamo dunque inserito un fix nelle recenti build Windows Insider (build 16273 o più recenti). Se sei già un Insider ti chiediamo di provare vari giochi e di farci sapere se il fix funziona". Le istruzioni per far parte del programma Windows Insider si trovano qui.

Ricordiamo che Windows 10 Fall Creators Update, il quale basa le sue fondamenta sul Creators Update rilasciato nella prima parte dell'anno, verrà rilasciato a ottobre come annunciato da Microsoft a IFA.