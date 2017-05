Stellaris: Digital Anniversary Edition e nuovo pacchetto di ritratti gratuito

Per celebrare il primo anniversario dal rilascio del gioco originale, Paradox Interactive ha annunciato la Digital Anniversary Edition di Stellaris, che include il gioco originale e le sue tre espansioni Utopia, Plantoids Species Pack e Leviathans Story Pack.

Chi ha acquistato il gioco, inoltre, può adesso accedere liberamente ai pacchetti con i ritratti Creatures of the Void, prima disponibile solo agli utenti che avevano fatto il pre-order di Stellaris e al nuovo Anniversary Species Portrait Pack.

"È difficile concretizzare che è già passato un anno dal rilascio di Stellaris", si legge nel comunicato stampa. "L'empire builder di Paradox arrivato nel 2016 ha ottenuto ampi consensi dalla critica e trovato un pubblico entusiasta di troncare i legami con il proprio pianeta natale e creare un futuro luminoso e distopico altrove. Per celebrare questo anniversario e come gesto di ringraziamento nei confronti dei terrestri, Paradox offrirà un nuovo bundle con tutte e tre le espansioni". Il quale è disponibile a questo indirizzo.

In Stellaris i giocatori lasciano il proprio pianeta natale per esplorare le profondità dello Spazio. Durante questo viaggio capiterà di entrare in contatto con specie aliene, si dovranno assumere scelte complesse e intrattenere rapporti diplomatici con le altre razze. Sia i sistemi stellari che le specie vengono prodotte attraverso criteri procedurali, pertanto ogni partita presenta delle caratteristiche peculiari. Altri dettagli su Stellaris si trovano qui.