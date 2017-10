Steam: presto modifiche al sistema dei Curatori

Sullo Steam Blog si parla dei cambiamenti che Valve vuole apportare al sistema dei Curatori di Steam con l'aggiornamento previsto per questo autunno. I Curatori di Steam rappresentano una risorsa importante per i nuovi utenti del noto sistema digitale nella misura in cui consentono loro di venire a conoscenza di nuovi titoli.

"Ci stiamo concentrando sulle modalità che possano permettere a streamer, giornalisti, critici, creatori di contenuti, scrittori, appassionati e amici di aiutarti a trovare il tuo prossimo gioco del cuore", si legge nel blog.

Con l'aggiornamento del prossimo autunno ci saranno più tipi di contenuti che i Curatori potranno creare e aumenteranno gli spazi all'interno di Steam in cui sarà possibile inserire questi contenuti.

"I consigli dei curatori di Steam possono essere già visualizzati nell'apposita sezione della Home Page di Steam e nello spazio dedicato della tua home page", si legge nel blog. "Faremo in modo che appaiano anche in cima alle pagine dei tag e dei generi. Quindi, quando esplorerai, ad esempio, la pagina dei titoli Free-to-play vedrai una sezione con i suggerimenti dei Curatori a proposito di titoli Free-to-play. Se visiterai quella dei giochi di ruolo, invece, apparirà la sezione dei suggerimenti sui giochi di ruolo".

I Curatori, inoltre, potranno allegare alle loro recensioni anche dei video. I giocatori vedranno, dunque, negli spazi assegnati ai Curatori anche i video, a supporto della recensione.

"Sappiamo anche che i Curatori potranno voler creare recensioni di giochi appartenenti a determinate categorie", c'è ancora scritto sul blog. "Una nuova funzionalità permetterà ai Curatori di creare elenchi come 'i migliori giochi co-op', 'giochi con ottimo supporto Workshop', 'giochi del mio game designer preferito', 'i 10 giochi da giocare in attesa di Witcher 4' e altri modi interessanti per organizzare gruppi di giochi".

Valve perfezionerà anche le liste dei Curatori consigliati, in modo da consentire ai giocatori di trovare i Curatori con le loro stesse preferenze videoludiche.