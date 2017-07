Steam continua a crescere: più di 14 milioni di utenti e nuova UI in arrivo

Valve ha confermato che la sua piattaforma di distribuzione Steam sta vivendo un momento particolarmente positivo e ha diffuso alcuni dati circa la sua crescita e il futuro prospettato. Il mondo dei videogiochi su PC sembra in generale vivere una rinascita, che si concretizza anche in 26 milioni di nuovi acquirenti su Steam dall'inizio del 2016.

In una presentazione tenuta all'Indigo 2017 lo scorso mese, Valve ha dichiarato che Steam ha ora un record di 14 milioni di utenti connessi simultaneamente, contro i "soli" 8,4 milioni del 2015; i giocatori attivi ogni giorno sono 33 milioni e quelli attivi ogni mese sono 67 milioni. Le vendite in America del Nord hanno contato per il 34%, seguite da Europa occidentale (29%), Asia (17%), Russia (5%), Oceania (4%) e America Latina (3%).

Tra le novità in arrivo, come riportato da GamingOnLinux, si possono segnalare una nuova interfaccia utente che includerà anche un accesso più semplice agli ultimi titoli giocati e aggiornamenti sui titoli presenti in libreria (eventi, attività di amici, nuovi aggiornamenti del software), un nuovo metodo di gestione delle recensioni che dovrebbe rendere più semplice scriverne e dare il giusto peso alle recensioni definite "realmente utili", l'organizzazione di eventi che includono lo streaming di partite e la possibilità di giocare con gli sviluppatori, oltre a tornei e concorsi.

Non è presente un calendario per il rilascio delle nuove funzionalità, ma le novità dovrebbero arrivare gradualmente nel corso dei prossimi mesi.