Star Citizen, l'importante update 3.0 arriverà il 29 giugno

"La 3.0.0 segna il prossimo grande passo in avanti nella realizzazione della visione dell'Universo Persistente di Star Citizen", si legge sul sito ufficiale del simulatore spaziale di Chris Roberts. La versione Alpha di Star Citizen 3.0 dovrebbe arrivare il 29 giugno. I cambiamenti saranno importanti, e riguarderanno la grafica e vari aspetti di gioco come le navi spaziali, i pianeti e la formazione procedurale degli ambienti, le performance e alcuni elementi artistici.

Lo sviluppo di Star Citizen prosegue e il team di Cloud Imperium Games continua il suo lavoro per rendere il gioco il più possibile aderente alle segnalazioni dei giocatori. Al link precedente potete vedere nel dettaglio la lista delle correzioni che il team vuole apportare: non tutti i miglioramenti arriveranno il 29 giugno e c'è un'infografica che dettaglia su quali componenti sta lavorando ciascuna parte del gruppo e il periodo dell'anno in cui è previsto l'arrivo dei vari miglioramenti.

Di seguito vedete il diario di sviluppo in cui si riassume la scaletta dei lavori in circa 20 minuti.

Nel post, inoltre, si parla anche degli update 3.1 e 3.2 di Star Citizen, che avranno un impatto altrettanto importante. Si parla di miglioramenti al modulo da sparatutto in prima persona, di cambiamenti al sistema di criminalità e alla persistenza, dell'introduzione del rifornimento di carburante da nave a nave, di nuove navi e altro ancora.

