Square Enix: nuovo gioco su Avengers sviluppato dagli studi di Tomb Raider e Deus Ex

Gli Avengers arriveranno nel mondo dei videogiochi con una serie di progetti Tripla A per i sistemi principali. Marvel Entertainment e Square Enix hanno, infatti, annunciato di aver siglato un accordo di licenza pluriennale per sviluppare e pubblicare i videogiochi originali basati sui super eroi della Marvel. Viene definita come "una delle più potenti alleanze nel mondo dell’intrattenimento interattivo".

Il primo titolo è in realizzazione presso Crystal Dynamics, sviluppatore di Tomb Raider, in collaborazione con Eidos Montréal, che ha realizzato Deus Ex Human Revolution e Mankind Divided. Con questo annuncio Square Enix dà l'idea di voler sfruttare tutto il potenziale a sua disposizione per valorizzare al meglio l'accordo con Marvel.

Il progetto The Avengers è stato creato per i giocatori di tutto il mondo e includerà tutti i personaggi, tutte le ambientazioni e tutti i momenti iconici che hanno emozionato i fan di lunga data del franchise. Sarà basato su una storia completamente originale, solamente intuibile dal primissimo teaser trailer rilsciato in concomitanza dell'annuncio.

Si tratta solamente del primo progetto legato al nuovo accordo di licenza, perché successivamente Square Enix stanzierà ulteriori risorse sui giochi con gli eroi Marvel e coinvolgerà altri studi. Al di là dell'accordo con il produttore giapponese, d'altra parte, Marvel sta già portando avanti lo sviluppo di altri videogiochi basati sui suoi personaggi, come Spider-Man, affidato a Insomniac Games, e Guardians of the Galaxy con Telltale.

Altri dettagli sul progetto The Avengers e sugli altri giochi frutto dell'accordo verranno comunicati nel corso del 2018.