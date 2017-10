Square Enix ha rilasciato la patch 4.1 di Final Fantasy XIV: Stormblood

Square Enix ha reso disponibile la patch 4.1 di Final Fantasy XIV: Stormblood. Intitolata The Legend of Returns, questa nuova storia con raid dell’alleanza porterà i giocatori nella città di Rabanastre, dove si scopriranno ulteriori dettagli sulla Majestic Imperial Theater Company e si sveleranno segreti e misteri della leggenda di Ivalice.

Gli utenti possono esplorare una serie di dungeon con una squadra di formata da tre membri e dare ordini ai compagni per aiutarli a vincere. Sia i giocatori che vogliono acquistare la loro prima casa che quelli che vogliono provare il nuovo servizio di trasloco potranno trasferirsi in questa nuova area residenziale in stile orientale.

È inoltre prevista una nuova modalità PvP in cui due squadre di 24 giocatori devono assaltare e distruggere la torre della squadra nemica. Inoltre è possibile pilotare delle creazioni dei goblin, come l’Oppressor e il Cruise Chaser, per fare a pezzi la squadra avversaria. L’introduzione di una lista di amici e comunicazione/tell tra i mondi è accompagnata da novità nella personalizzazione dell’interfaccia, nelle barre dei mestieri, nelle alleanze tra i mondi e nelle battaglie PvP personalizzate. Sono infine previsti miglioramenti al Party Finder.

Dopo l’uscita della patch 4.1 sono pianificati ulteriori aggiornamenti dei contenuti. Gli utenti che cercano più sfide potranno affrontare la battaglia Unending Coil of Bahamut (Ultimate) della patch 4.11, che verrà pubblicata tra due settimane e metterà a dura prova gli appassionati ancor più che nelle battaglie con difficoltà “Extreme” e “Savage”.

La patch 4.15 introdurrà inoltre Rival Wings, la nuova modalità PvP con combattimenti 24 vs 24 con un nuovissimo regolamento. Gli avventurieri potranno pilotare potenti creazioni dei goblin in un terreno di prova dimenticato dei Sharlayan, chiamato Astragalos, e combattere per cercare di distruggere le torri dei loro avversari.