Square Enix: Final Fantasy XV potrebbe arrivare su PC

Il game director di Final Fantasy XV, Hajime Tabata, ha espresso in più occasioni il desiderio di portare l’ultimo capitolo della saga anche su PC. In una recente intervista concessa a Famitsu, lo sviluppatore giapponese ha dichiarato che una futura conversione potrebbe supportare l'utilizzo delle mod e permettere ai giocatori la creazione di quest personalizzate.

“Mi piacerebbe pubblicare il gioco su PC come prova tecnica. Voglio che l’utenza PC veda girare Final Fantasy XV su macchine di fascia alta e francamente piacerebbe anche a noi”, ha commentato Tabata. “Allo stesso tempo mi piacerebbe provare a sviluppare su PC per sfruttare funzionalità esclusive come la creazione delle proprie quest o l’utilizzo delle mod”.

Come abbiamo detto, non è la prima volta che emerge il desiderio di portare Final Fantasy XV anche su PC. Ad aprile 2016 Tabata dichiarava che l’edizione PC avrebbe permesso di evitare le limitazioni tecniche presenti sulle altre piattaforme, mentre ad ottobre suggeriva che servirebbe una periodo di lavorazione di circa un anno per completare un porting qualitativamente all’altezza.

Nel corso dell’intervista si è parlato anche dei feedback ricevuti dal pubblico dopo l’uscita del gioco. “Come titolo dell’attuale generazione, ci sono stati un sacco di feeback positivi. Tuttavia i giocatori che hanno riposto la massima priorità nella storia hanno la stessa opinione di quelli giapponesi (il loro livello di soddisfazione è basso)”. Solo qualche accenno invece per quanto riguarda lo sviluppo dei contenuti destinati alla realtà virtuale: “lo sviluppo sta procedendo, ma non siamo ancora arrivati al punto da poter dire con precisione quando saranno pubblicati”.

Per il momento Final Fantasy XV è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Qui potete leggere la nostra recensione.