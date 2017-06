Square Enix e People Can Fly collaborano a un nuovo titolo per PC e console

Square Enix ha annunciato una collaborazione con People Can Fly, lo studio polacco che in passato ha sviluppato Bulletstorm e co-sviluppato Gears of War: Judgment. Le due aziende lavoreranno insieme su un nuovo titolo tripla A per console e PC.

“Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con il fantastico team di PCF a Varsavia, uno studio pieno di persone di talento che sanno ciò che fanno”, ha dichiarato Lee Singleton di Square Enix London Studios. “Stiamo creando un titolo che noi tutti vogliamo giocare e che costituirà un’importante aggiunta al nostro portfolio”.

“È un momento emozionante”, ha affermato Sebastian Wojciechowski, direttore dello studio People Can Fly. “Sappiamo di avere un team esperto ed è fantastico poter lavorare con Square Enix, un publisher di prima categoria che condivide la nostra passione per questo progetto”.

People Can Fly sta Lo studio polacco sta assumendo nuovi sviluppatori per la creazione dell’intelligenza artificiale e degli effetti visivi. Maggiori informazioni sui posti di lavoro disponibili al momento sono disponibili sul sito ufficiale della società.