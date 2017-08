Sony lancia l'aggiornamento di sistema 5.00 beta per PlayStation 4: ecco tutte le novità

Lo scorso mese Sony ha aperto le registrazioni per chiunque volesse partecipare alla fase di test pubblico per il software update 5.00 per PlayStation 4, nome in codice NOBUNAGA. Nelle scorse ore la compagnia ha lanciato il programma di beta, annunciando che "chi è stato scelto riceverà un'email con le istruzioni su come scaricare l'update e iniziare con le prove". Sony ha inoltre rilasciato un changelog completo con tutte le novità previste all'interno dell'aggiornamento.

Il software update 5.00 di Sony PlayStation 4 arriverà, secondo i piani della compagnia, entro la fine dell'anno. Fra le novità principali troveremo un nuovo sistema per la gestione degli account principali e secondari che renderà più semplice la configurazione di account specifici per figli o bambini. Le novità sono parecchie, e le riportiamo di seguito liberamente tradotte dal changelog riportato sul sito Sony ufficiale.

Family Manager : ogni famiglia su PSN avrà un Family Manager che può impostare un altro membro della famiglia come "genitore" o "guardiano". Chi ha i privilegi superiori può impostare il controllo parentale per ogni membro della famiglia.

: ogni famiglia su PSN avrà un Family Manager che può impostare un altro membro della famiglia come "genitore" o "guardiano". Chi ha i privilegi superiori può impostare il controllo parentale per ogni membro della famiglia. Controlli parentali individuali : prima poteva essere impostato un solo controllo parentale per tutti gli utenti sulla stessa console. Con il software 5.00 tutti i controlli possono essere gestiti individualmente.

: prima poteva essere impostato un solo controllo parentale per tutti gli utenti sulla stessa console. Con il software 5.00 tutti i controlli possono essere gestiti individualmente. Gestione lista amici : al posto della tab Favourite Groups verrà aggiunta la tab Custom Lists nella schermata Friends. Permetterà di creare e modificare liste personalizzate di amici e posizionarle in gruppi specifici sulla base dei giochi utilizzati insieme, e non solo.

: al posto della tab verrà aggiunta la tab nella schermata Friends. Permetterà di creare e modificare liste personalizzate di amici e posizionarle in gruppi specifici sulla base dei giochi utilizzati insieme, e non solo. Aggiornamenti nella funzionalità di trasmissione : sarà possibile collegare una community alla trasmissione in diretta del gameplay in modo che chi partecipa alla diretta può entrare rapidamente alla community. I messaggi inviati agli spettatori e i commenti degli spettatori verranno visualizzati anche durante le trasmissioni in VR mode nel visore PS VR. PlayStation 4 Pro supporterà lo streaming in Full HD a 60 fps.

: sarà possibile collegare una community alla trasmissione in diretta del gameplay in modo che chi partecipa alla diretta può entrare rapidamente alla community. I messaggi inviati agli spettatori e i commenti degli spettatori verranno visualizzati anche durante le trasmissioni in VR mode nel visore PS VR. PlayStation 4 Pro supporterà lo streaming in Full HD a 60 fps. Miglioramenti nei messaggi : prima era possibile condividere la musica in ascolto su Twitter e Facebook con Spotify e PlayStation Music, con la 5.00 potrai farlo con brani individuali inviando un messaggio su PS4. Gli amici saranno in grado di ascoltare la musica cliccando sul messaggio. Verranno aggiunte anche un'opzione per disattivare le notifiche durante la riproduzione di un film (attive di default) e un'opzione per nascondere le anteprime dei messaggi nelle notifiche inviando solo un messaggio generico e senza mittente. Si potranno cambiare i colori delle notifiche in bianco o in nero.

: prima era possibile condividere la musica in ascolto su Twitter e Facebook con Spotify e PlayStation Music, con la 5.00 potrai farlo con brani individuali inviando un messaggio su PS4. Gli amici saranno in grado di ascoltare la musica cliccando sul messaggio. Verranno aggiunte anche un'opzione per disattivare le notifiche durante la riproduzione di un film (attive di default) e un'opzione per nascondere le anteprime dei messaggi nelle notifiche inviando solo un messaggio generico e senza mittente. Si potranno cambiare i colori delle notifiche in bianco o in nero. Aggiornamenti al Quick Menu : si potranno monitorare i progressi dei download o i nuovi inviti direttamente dal Quick Menu, anche senza lasciare il titolo a cui si sta giocando. Nel Quick Menu è stata aggiunta l'opzione Leave This Party.

: si potranno monitorare i progressi dei download o i nuovi inviti direttamente dal Quick Menu, anche senza lasciare il titolo a cui si sta giocando. Nel Quick Menu è stata aggiunta l'opzione Leave This Party. Suono surround virtuale su PS VR: il visore per la realtà virtuale supporterà il suono virtuale in 5.1 e 7.1 via cuffie quando viene riprodotto un Blu-ray o un DVD in Cinematic Mode.

In aggiunta a queste novità Sony introdurrà nel software anche una nuova visuale per analizzare l'andamento dei tornei su PS4 e il supporto per nuove lingue: ceco, greco, ungherese, indonesiano, rumeno, tailandese e vietnamita.