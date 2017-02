Smedley apre nuovo studio Amazon Games

Il team appena formato da John Smedley è al lavoro su "un nuovo ambizioso progetto" che affonderà le fondamenta sulle principali tecnologie di Amazon come AWS Cloud e Twitch per "connettere i giocatori in un modo innovativo". Smedley, che viene fuori dalle polemiche legate a H1Z1 e alle sue meccaniche di gioco giudicate 'pay-to-win', ha recentemente tentato di finanziare un progetto su Kickstarter chiamato Hero's Song, ma l'iniziativa non ha avuto successo e il gioco è stato cancellato.

Prima è stato in Daybreak Games, la software house nata dal dissolvimento di Sony Online Entertainment, lo studio di cui Smedley è stato presidente e che in passato è stato responsabile di giochi memorabili come EverQuest, Star Wars Galaxies e PlanetSide.

"Dal gioco di ruolo fantasy EverQuest all'intenso FPS PlanetSide e al brutale survival sandbox H1Z1, John non è nuovo nell'individuare tendenze e controtendenze per la creazione di giochi indimenticabili", si legge nel comunicato con cui Amazon annuncia l'assunzione di Smedley. "È ancora presto, ma non vediamo l'ora di vedere e condividere con voi ciò che John e il suo team stanno creando".

Amazon vuole incrementare il suo coinvolgimento nell'industria dei videogiochi e per questo intende continuare ad assumere talenti, come potete verificare a questo indirizzo.